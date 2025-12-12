Donaciones de sangre en Antioquia cayeron un 25%: hospitales podrían dejar de atender emergencias

Los bancos de sangre en Antioquia alertaron sobre una crítica situación en plena temporada decembrina, una época en la que aumentan los accidentes de tránsito, los quemados por pólvora, las cirugías de emergencia y la demanda hospitalaria en general.

La Cruz Roja en Antioquia, que abastece a más de 20 clínicas y hospitales del departamento, indicó que las donaciones bajaron en un 25%, siendo catalogado por la entidad como uno de los años más difíciles para los bancos de sangre.

La reducción de donantes llega en un momento crítico. En diciembre aumentan las solicitudes de pacientes con cáncer que requieren transfusiones; un solo paciente con esta patología necesita al menos siete donantes. Los pacientes que no tienen cáncer pero necesitan transfusión por un accidente o por alguna otra enfermedad requieren, en promedio, tres unidades de sangre.

“Todos los bancos estamos con esta necesidad. En nuestro caso necesitamos 100 unidades de sangre diarias, pero estamos logrando 67 cuando nos va bien. La meta es tener 2.500 unidades al mes, entre sangre y plaquetas. Necesitamos sangre para los partos, las cirugías de corazón, los trasplantes y los quemados con pólvora”, expresó Elizabeth Bedoya, bacterióloga de la Cruz Roja en Antioquia.

De los bancos de sangre de la Cruz Roja dependen más de 8.700 antioqueños, el año pasado el departamento cerró con más de 22.000 donaciones. Actualmente, la Cruz Roja en Antioquia registra el 11,7% de las donaciones del país, siendo los grupos sanguíneos de mayor demanda el O positivo y el O negativo.

El primero, por ser el más común entre la población colombiana, debido a que más del 50% lo posee, y el segundo, por ser un tipo de sangre escaso, menos del 5% de la población lo tiene, siendo este último, indispensable en casos de emergencia extrema. La situación es alarmante debido a que, en años anteriores, estos tipos de sangre han llegado a tener casi que ningún donante.

“Cuando no alcanzamos a ver el tipo de sangre de una persona que está con hemorragia masiva, se le pone O positivo o negativo. Cuando hay bebés que necesitan una transfusión, se les pone O negativo y lo mismo aplica para las mujeres que están en parto”, añadió Bedoya.

La Cruz Roja en Antioquia cuenta con nueve puntos de donación en Medellín, siendo los principales la sede ubicada en Guayabal y la del pasaje comercial Astoria, en Junín. También tiene dos bancos de sangre en el municipio de Rionegro y uno en Urabá, para un total de doce puntos en el departamento.

Para mantener el suministro en esta temporada, la entidad continuará atendiendo a aquellos que deseen donar, el 24 y 31 de diciembre.

“Necesitamos que todas las personas se pongan la mano en el corazón; antes de irse para sus viajes o antes de consumir licor en sus fiestas, vengan y donen. Recuerden que siempre hay pacientes en las instituciones clínicas necesitando ayuda. Esto no solo pasa en diciembre, también pasa en la Feria de las Flores, en Día de Madres y en el mes de enero”, concluyó.