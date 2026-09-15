¿Donald Trump besó a su asesora Natalie Harp? Esto se sabe de la foto viral en un campo de golf

La fotografía fue difundida inicialmente por perfiles no verificados. En ella aparece un hombre con rasgos similares a los de Trump, vestido con camiseta blanca y pantalones claros, junto a una mujer cuyo rostro no se alcanza a distinguir. Ella lleva ropa blanca, un guante de golf y sostiene un palo.

Una fotografía que parecía mostrar a Donald Trump besando a Natalie Harp comenzó a circular en redes sociales y rápidamente derivó en acusaciones contra el presidente estadounidense. Sin embargo, la imagen no cuenta con respaldo de fuentes verificables y las comprobaciones disponibles apuntan a que se trata de un contenido generado con IA.

Al ser sometida a diferentes herramientas de detección de contenido generado por inteligencia artificial , los resultados apuntaron a que la imagen no correspondía a una fotografía auténtica. Shayan Sardarizadeh, periodista de BBC Verify , afirmó que la imagen había sido creada utilizando modelos de OpenAI.

Natalie Harp, de 35 años, es asesora ejecutiva y asistente del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Llegó al entorno de Trump después de trabajar como presentadora de televisión y es conocida por acompañarlo con frecuencia.

Harp ha estado en el centro de la atención pública por su trabajo junto a Trump y por varios reportes recientes sobre sus funciones dentro de la Casa Blanca. De acuerdo con el diario The New Tork Times, el senador Jon Ossoff se refirió a ella el mes pasado al cuestionar las actividades del mandatario. En una de sus declaraciones afirmó: “Mientras los marineros del Lincoln luchan en su guerra, mientras él agota inútilmente nuestras reservas de municiones y petróleo, el presidente se duerme en sus reuniones”.

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Luego agregó: “Juega al golf y negocia en la bolsa. Como ven, no quiere hacer su trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, un regalo del emir de Qatar”.

A esas declaraciones se sumaron reportes de medios estadounidenses sobre el papel de Harp en el entorno del presidente. Entre ellos, informaciones sobre su permanencia en la Casa Blanca, sus desplazamientos para acompañar a Trump y cartas personales que habría escrito al mandatario.

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Estos antecedentes hicieron que algunos usuarios de redes sociales identificaran a la mujer de la fotografía como Harp, aunque ninguna de esas publicaciones demuestra que la escena haya ocurrido. De acuerdo con el diario Hindustan Times, otro elemento utilizado para intentar presentar la imagen como verdadera fue la reciente presencia de Trump en el Trump International Golf Links, en Doonbeg, condado de Clare, Irlanda, durante el Abierto de Irlanda el pasado 12 de septiembre.

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