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¿Donald Trump besó a su asesora Natalie Harp? Esto se sabe de la foto viral en un campo de golf

Una supuesta imagen del presidente de Estados Unidos besando a su asesora Natalie Harp circuló ampliamente en redes sociales, pero no existen registros verificables de la escena y análisis citados por verificadores apuntan a que fue generada con inteligencia artificial.

  • Natalie Harp es una de las asistentes más cercanas del presidente Donald Trump. Su cargo oficial es asistente ejecutiva y asistente especial del mandatario. Foto: Getty / redes sociales
    Natalie Harp es una de las asistentes más cercanas del presidente Donald Trump. Su cargo oficial es asistente ejecutiva y asistente especial del mandatario. Foto: Getty / redes sociales
El Colombiano
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hace 1 hora
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Una fotografía que parecía mostrar a Donald Trump besando a Natalie Harp comenzó a circular en redes sociales y rápidamente derivó en acusaciones contra el presidente estadounidense. Sin embargo, la imagen no cuenta con respaldo de fuentes verificables y las comprobaciones disponibles apuntan a que se trata de un contenido generado con IA.

La fotografía fue difundida inicialmente por perfiles no verificados. En ella aparece un hombre con rasgos similares a los de Trump, vestido con camiseta blanca y pantalones claros, junto a una mujer cuyo rostro no se alcanza a distinguir. Ella lleva ropa blanca, un guante de golf y sostiene un palo.

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Al ser sometida a diferentes herramientas de detección de contenido generado por inteligencia artificial, los resultados apuntaron a que la imagen no correspondía a una fotografía auténtica. Shayan Sardarizadeh, periodista de BBC Verify, afirmó que la imagen había sido creada utilizando modelos de OpenAI.

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¿Quién es Natalie Harp, la asesora de Donald Trump que aparece en la polémica?

Natalie Harp, de 35 años, es asesora ejecutiva y asistente del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Llegó al entorno de Trump después de trabajar como presentadora de televisión y es conocida por acompañarlo con frecuencia.

Harp ha estado en el centro de la atención pública por su trabajo junto a Trump y por varios reportes recientes sobre sus funciones dentro de la Casa Blanca. De acuerdo con el diario The New Tork Times, el senador Jon Ossoff se refirió a ella el mes pasado al cuestionar las actividades del mandatario. En una de sus declaraciones afirmó: “Mientras los marineros del Lincoln luchan en su guerra, mientras él agota inútilmente nuestras reservas de municiones y petróleo, el presidente se duerme en sus reuniones”.

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Luego agregó: “Juega al golf y negocia en la bolsa. Como ven, no quiere hacer su trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, un regalo del emir de Qatar”.

A esas declaraciones se sumaron reportes de medios estadounidenses sobre el papel de Harp en el entorno del presidente. Entre ellos, informaciones sobre su permanencia en la Casa Blanca, sus desplazamientos para acompañar a Trump y cartas personales que habría escrito al mandatario.

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Estos antecedentes hicieron que algunos usuarios de redes sociales identificaran a la mujer de la fotografía como Harp, aunque ninguna de esas publicaciones demuestra que la escena haya ocurrido. De acuerdo con el diario Hindustan Times, otro elemento utilizado para intentar presentar la imagen como verdadera fue la reciente presencia de Trump en el Trump International Golf Links, en Doonbeg, condado de Clare, Irlanda, durante el Abierto de Irlanda el pasado 12 de septiembre.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿La foto de Donald Trump besando a Natalie Harp es real?
No está verificada y los indicios disponibles apuntan a que fue generada con inteligencia artificial.
¿Quién verificó que la imagen de Trump y Natalie Harp podría ser creada con IA?
Shayan Sardarizadeh, de BBC Verify, señaló que la fotografía había sido creada utilizando modelos de OpenAI. Además, distintas herramientas de detección de IA dieron resultados que apuntaban a que la imagen era falsa.
¿Quién es Natalie Harp y qué relación tiene con Donald Trump?
Natalie Harp es una asesora cercana a Donald Trump y ha sido descrita como una de sus colaboradoras más leales. Informaciones recientes también han llamado la atención sobre su cercanía y sobre las funciones que desempeña dentro del entorno del presidente.
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