Ya van dos años sin asesinatos de líderes sociales en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó este jueves que la ciudad cerró otro año sin asesinatos de defensores derechos humanos por su labor. El mandatario resaltó otros resultados en cuanto al trabajo con víctimas y derechos humanos en la ciudad, como que el 85% de las personas que fueron reportadas como desaparecidas fueron encontradas con vida; además de una inversión de cerca de $10.000 millones en la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en la comuna 13, donde ya han aparecido cinco restos de cuerpos humanos, de personas que habrían sido desaparecidas en el marco del conflicto armado. Puede leer: Ellos son los 14 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Antioquia este 2025 A nivel nacional, según la ONG Indepaz, este año han sido asesinados 184 líderes sociales en Colombia y, hasta el pasado 30 de octubre, en Antioquia iban 18, lo que lo convertía en el segundo departamento con más casos, solo después del Cauca, donde iban 32. “Aquí no hay ambigüedades: nosotros estamos del lado de las víctimas, no de los victimarios”, señaló Gutiérrez.

Este año, según datos de la Alcaldía, desde la secretaría de Paz y Derechos Humanos han atendido a 81 personas que ejercen liderazgos sociales, comunales, defensa de derechos humanos y labores periodísticas en la ciudad. “Con esto, se busca garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad mediante acompañamiento oportuno y especializado”, señalaron desde la administración distrital.

La ruta ofrece orientación, asesoría jurídica y psicosocial, así como acompañamiento para la interposición de denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y apoyo en declaraciones como víctima ante el Ministerio Público. También, se gestionan solicitudes de protección individual ante la Unidad Nacional de Protección, UNP, además de traslados humanitarios, alojamiento temporal en albergues y gestión de subsidios económicos de reubicación temporal. “En dos años que llevamos como administración, no han sido asesinados líderes ni defensores de derechos humanos en Medellín. Esto es trascendental y muy importante en la garantía y protección de los derechos humanos”, dijo el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila Valencia. No obstante, el panorama en el resto del departamento no es igual de alentador que en Medellín. Lejos de mejorar, la violencia contra los defensores de derechos humanos no dio tregua en Antioquia durante el año que está terminando, al incrementarse en un 8% los ataques a la seguridad contra las personas que ejercen este rol. Así lo revela un informe de la Fundación Sumapaz presentado este 9 de diciembre en el contexto del Día Internacional de la Defensa de los Derechos Humanos. Esto en cifras concretas quiere decir que en 2025, según el documento dado a conocer, van 225 agresiones, comparadas con 207 que se presentaron en 2024. De todas esas, 24 fueron homicidios. Además, hay que considerar que este departamento es el segundo con mayor incidencia de estos casos, después del Cauca.