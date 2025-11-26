Dua Lipa en Colombia: estas son las claves para entender el fenómeno que ha causado su gira en Latinoamérica

Después de tres años de haber visitado por primera vez Colombia, este viernes Dua Lipa se subirá nuevamente al escenario en Bogotá. Esta vez lo hará en el Estadio El Campín como parte de su Radical Optimism Tour, con el cual ha recorrido Australia, Europa, Estados Unidos y en el que Colombia es su penúltima parada en el paso por Latinoamérica.

Le puede interesar: Sebastián Yatra anunció concierto en Medellín para 2026, ¿cuándo y dónde se presentará?

Para el show de las tres veces ganadora del Grammy está todo listo. Este miércoles en la noche, insiders anunciaron en X que la artista ya se encontraba en tierras colombianas, a las cuales llegó luego de haberse presentado en Lima, Perú, el 25 de noviembre. Las canciones también están preparadas, a pesar de que algunas aún son secreto para los fanáticos.

Lo primero que hay que saber para comprender la “fiebre” llamada Dua Lipa es que su actual gira es la serie de conciertos de promoción de su tercer álbum de estudio, Radical Optimism. Este tour, que tiene 81 shows y hasta ahora ha recaudado 112,3 millones de dólares –posicionándose como la más exitosa hasta ahora de su carrera–, está enfocado en ese trabajo estrenado en 2024 que le valió en su momento el lugar número uno en los rankings musicales de Reino Unido y que ha sido elogiado por la crítica.

Y no es que esta gira o este álbum hayan catapultado a Dua, sino que, por el contrario, han servido para reafirmar y explorar nuevos sonidos y estilos de una de las artistas pop más relevantes a nivel mundial. En 2020, la inglesa volvió a poner el disco en la mira de la industria musical con su trabajo Future Nostalgia y como escribió The Guardian en una crítica publicada sobre Radical Optimism, con este último álbum lo que hizo fue cambiar su rumbo y establecer una nueva era de su carrera.