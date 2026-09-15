Robledo alerta por rumbo de Ecopetrol con De la Espriella: “No es raro que la vuelvan transnacional”

En el marco de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol, realizada este 15 de septiembre, Jorge Enrique Robledo puso sobre la mesa sus reparos frente al rumbo que podría tomar la compañía bajo el nuevo Gobierno. El exsenador y accionista minoritario señaló que la visión económica del presidente Abelardo de la Espriella es “propia del neoliberalismo” y expresó su preocupación por el futuro de la empresa. “Y no es raro que una empresa nacional como Ecopetrol nos la vuelvan transnacional”, afirmó Robledo, quien también cuestionó la posibilidad de que la petrolera entregue “una cantidad importante de negocios a compañías transnacionales”. Puede leer: Ecopetrol se juega su gobernanza: arranca asamblea extraordinaria para renovar su junta directiva El exsenador criticó, además, la idea de que el capital nacional y extranjero sean tratados como equivalentes en este tipo de decisiones. Su preocupación está relacionada con que Ecopetrol termine destinando negocios de gran tamaño a empresas multinacionales.

Más allá de la participación de capital extranjero, Robledo planteó preguntas sobre cuál será la estrategia de Ecopetrol y si los hidrocarburos continuarán siendo el eje de su negocio. También cuestionó qué ocurrirá con la Refinería de Barrancabermeja y si la compañía seguirá destinando recursos a negocios distintos de su actividad tradicional. Vea aquí: ¿Quién es Camilo Barco, presidente encargado de Ecopetrol tras la renuncia de Juan Carlos Hurtado?

Robledo cuestiona el futuro de Barrancabermeja