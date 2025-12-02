Ecopetrol sube en 14% su oferta de gas natural para el 2026, pero la subida de precios y escasez siguen en Colombia

Ecopetrol lanzó una bocanada de alivio en un momento en que el país respira con dificultad por el gas.
Ecopetrol incrementó en un 14% su oferta de gas natural para atender la demanda esencial en 2026, pasó de ofrecer 184 gigas BTU por día en 2025 a 210 gigas BTU por día promedio para 2026.
Un aumento que llega justo cuando Colombia enfrenta una tormenta perfecta de reservas cortas, precios disparados, contratos vencidos y mayor dependencia del gas importado.
Según la compañía, este salto en la oferta fue posible gracias a los procesos de comercialización adelantados y, sobre todo, a la optimización del consumo interno, que permitió liberar cerca del 13% del gas usado en sus propias operaciones durante los últimos dos años.
