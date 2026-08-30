Escándalo en Ecopetrol: la historia de la oferta de gas que llegó de Houston y las presiones que denuncia un exvicepresidente

En medio de una reestructuración de la alta gerencia de Ecopetrol, que contempla la salida de cinco directivos de posiciones clave desde este 30 de agosto de 2026, además de relevos en las cabezas de sus filiales Hocol y Cenit, salió a la luz un nuevo episodio relacionado con una oferta de gas enviada a la oficina de la petrolera en Houston, Estados Unidos. La negociación, que en principio no había sido solicitada, terminó por generar una disputa interna.
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Según información recopilada por El Tiempo a partir de testimonios de ejecutivos de Ecopetrol, en los últimos meses del gobierno Petro se registraron varias maniobras para cerrar multimillonarios negocios de compra de gas, entre ellas, presuntas ofertas de sobornos equivalentes a 40 centavos de dólar por cada millón de pies cúbicos negociados, en medio de la urgencia generada por el riesgo de apagón asociado al fenómeno de El Niño.
Las denuncias ya están en manos de la junta directiva de Ecopetrol y forman parte de los asuntos que deberán revisarse en el marco de la auditoría forense anticorrupción que adelanta la compañía.
El caso involucra a Bayron Triana, quien hasta julio se desempeñó como vicepresidente de Energías para la Transición y era considerado un hombre de confianza de Ricardo Roa. Triana renunció el 22 de julio pasado, un día después de que el entonces presidente Gustavo Petro lo cuestionara públicamente por la demora en la importación de gas.
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