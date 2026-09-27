Ecopetrol volverá a explorar con fracking y proyectos costa afuera: “Las reservas hay que encontrarlas dondequiera que estén”

Tras cuatro años en que las utilidades se fueron a la baja y se bajó el ritmo en los proyectos de exploración, Ecopetrol retomará la búsqueda de petróleo y gas con proyectos convencionales y no convencionales, incluido el fracking ; además de que mantendrá la exploración de yacimientos costa afuera. Así lo anunció Joaquín Gutiérrez Caballero en su acto de posesión como presidente de la estatal petrolera. En el marco de la ceremonia, realizada en la Quinta de San Pedro Alejandrino de Santa Marta, Gutiérrez explicó que la estrategia tendrá varios frentes, debido a que “avanzaremos en proyectos convencionales y no convencionales. Implementaremos fracking responsable y continuaremos explorando yacimientos offshore”. También recalcó que la actividad exploratoria y la incorporación de reservas serán los primeros retos que abordará. Puede leer: Así se destaparon los 32 casos de corrupción en el interior de Ecopetrol durante el gobierno Petro El anuncio va en línea con lo que planteó el presidente Abelardo de la Espriella, quien asistió a la posesión y reiteró que su Gobierno volverá a suscribir contratos de exploración a diferencia del anterior, que no firmó nuevos. “Mi gobierno rehabilita plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos, incluido el fracking (...) con absolutamente todos los criterios de responsabilidad ambiental”, dijo el mandatario. De la Espriella agregó que, desde ahora, la petrolera volverá a buscar hidrocarburos y a desarrollar nuevas fuentes de energía. “Colombia, a partir de hoy, empieza a buscar petróleo y gas. Ecopetrol vuelve a identificar y desarrollar nuevas fuentes de energía. No vamos a renunciar a ello. Lo hará con rigor técnico, con absoluta responsabilidad ambiental y con las mejores tecnologías disponibles en el mundo para esos efectos”, sostuvo. Para el mandatario, el objetivo es que la compañía vuelva a crecer a partir de la exploración, la suscripción de contratos de exploración y el inicio de nuevos negocios rentables. “Sobre todo, la gente quiere volver a sentirse orgullosa de su empresa”, afirmó De la Espriella, quien insistió en que cualquier decisión en esa materia se tomará “con estudios, con responsabilidad y con el lenguaje del amor, que son los números”. Le recomendamos: Gobierno busca asegurar $5,4 billones para garantizar el pago de pensiones de fin de año Por su parte, Gutiérrez advirtió que la urgencia está en el nivel de las reservas, teniendo en cuenta que “el país enfrenta un horizonte energético estrecho, con reservas irrisorias de tan solo 7,4 años en petróleo y 5,9 años en gas. Nuestro legado será dejar a Ecopetrol con reservas para décadas y asegurarle a Colombia la soberanía energética. Ningún apagón oscurecerá nuestra patria”. Asimismo, el jefe de Estado enfatizó que, al cierre de 2025, Ecopetrol contaba con 944 millones de barriles equivalentes de reservas probadas y una vida media de 7,8 años, que en el caso del gas baja a 6,3 años. “Las reservas hay que encontrarlas dondequiera que estén. Esas cifras obligan a actuar, porque un país que renuncia torpemente a buscar su recurso termina indefectiblemente obligado a comprárselos a otro país”, aclaró De la Espriella.

Para el mandatario, esa situación es consecuencia de la política energética del cuatrienio anterior, al que acusó de imponer “una visión ideológica perversa que confundió transición energética con renuncia y que le cerró la puerta a nuevos contratos de exploración”. Según dijo De la Espriella, frenar la búsqueda de hidrocarburos dejó al país expuesto a importar energía que podía producir y comprometió su capacidad de abastecerse con recursos propios. “El petróleo y el gas que se extraen hoy no se reemplazan con discursos, necesitamos más”.

“Eso no es transición energética, sino dependencia energética, que es lo que ninguna política de este gobierno va a aceptar”, agregó De la Espriella, quien advirtió que esa dependencia termina siendo también económica y estratégica. Parte de la apuesta estará en el Caribe. De acuerdo con Gutiérrez, el desarrollo de Sirius, el hallazgo de gas costa afuera que Ecopetrol adelanta con Petrobras y de otros yacimientos marinos será clave para el abastecimiento del país. “Así como Santa Marta ha sido cuna de historia y de mar, será también cuna de futuro. Con Sirius y demás yacimientos costa afuera vamos a iluminar no solo el futuro de los samarios, sino el futuro de la soberanía energética en Colombia”, indicó. En línea con ese punto, el presidente de la estatal anunció que la empresa abrirá una sede alterna en Barranquilla, con el objetivo de que Ecopetrol vaya desde la Costa irrigando a todo el país. “ Barranquilla tendrá una nueva sede alterna: será un abrazo entre el río y el mar que acerca la energía del país a quienes la sueñan desde la orilla”, afirmó Gutiérrez.