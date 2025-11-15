Ecuador se alista para referendo que podría revivir bases militares de EE. UU. en su territorio

Ecuador decidirá el domingo si permite el regreso de bases militares extranjeras y abre la puerta a una nueva Constitución, en un referendo crucial para su presidente Daniel Noboa, aliado cercano de Estados Unidos y en guerra contra el narcotráfico.
La votación se celebra en un contexto de violencia sin precedentes y está atravesada por tensiones geopolíticas, en momentos en que Estados Unidos bombardea casi a diario embarcaciones en el Pacífico y el Caribe ante el rechazo de México, Brasil, Colombia y Venezuela.
Noboa busca respaldo a su mano dura contra las bandas narcocriminales, luego de que la justicia frenara varias de sus iniciativas por considerarlas contrarias a derechos fundamentales.
Casi 14 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para responder “Sí” o “No” a cuatro preguntas en este referendo con voto obligatorio.