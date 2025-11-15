Violenta jornada de marchas dejó más de 100 heridos en México. ¿Por qué protestan?

Más de 100 personas lesionadas y decenas aprehendidas dejó una multitudinaria marcha antigubernamental este sábado en Ciudad de México. La manifestación, convocada en redes sociales por representantes de la “Generación Z” (menores de 28 años), reunió a miles de personas para protestar contra la violencia y la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le puede interesar: Ecuador se alista para referendo que podría revivir bases militares de EE. UU. en su territorio “Durante muchas horas, esta movilización transcurrió y se desarrolló de manera pacífica, hasta que un grupo de encapuchados comenzó a realizar actos violentos”, afirmó en rueda de prensa el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Pablo Vázquez. El funcionario aseguró que 100 policías y 20 manifestantes resultaron lesionados. Cuarenta de los agentes requirieron atención hospitalaria por contusiones y cortadas, añadió.

Vázquez anunció también la detención de 20 personas por delitos como robo y lesiones y aseguró que se investiga la agresión contra un periodista del diario La Jornada, quien según publicó su medio fue pateado por policías.

Algunos de los asistentes a la marcha, de diversas edades portaban sombreros como el que hizo famoso Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, estado de Michoacán (oeste), asesinado el 1 de noviembre y que ganó fama al perseguir delincuentes en persona, a bordo de patrullas e incluso en helicóptero. Siga leyendo: “Tenemos un problema con Colombia”: Donald Trump vuelve a arremeter contra Petro por su política de lucha antidrogas Pancartas con mensajes como “Todos somos Carlos Manzo” fueron exhibidas a la par de la bandera pirata emblemática del manga japonés One Piece, que se ha convertido en un símbolo de protesta juvenil global. Los asistentes llegaron frente al Palacio Nacional de México y derribaron algunas de las vallas metálicas que resguardaban el edificio, ubicado en el Zócalo, la plaza pública más importante del país.