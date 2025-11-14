Contra todo riesgo, María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Nobel de Paz 2025

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 y prominente opositora del régimen de Nicolás Maduro, ha manifestado que viajará a Oslo para recibir su galardón el 10 de diciembre. Sin embargo, ha señalado que enfrenta graves amenazas de muerte, lo que hace muy difícil su traslado dado que permanece en la clandestinidad.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel noruego, declaró que “ella misma ha dejado claro que vendrá. Al mismo tiempo, hay que destacar que es un viaje peligroso, porque el régimen de Venezuela ha dicho muy claramente que ‘queremos eliminarla’”, por lo que es fundamental buscar garantías para proteger su seguridad. El funcionario espera que ella haga presencia en este acto de reconocimiento, pero también que regrese a Venezuela para poder “continuar el importante trabajo”.

Cabe recordar que, en octubre, Machado declaró al diario Dagens Næringsliv que solo podría viajar a Oslo si Venezuela estuviera libre: “Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”.

A esto se suman los comentarios agresivos del presidente venezolano hacia ella, a quien ha calificado como “bruja demoníaca de la Sayona”, en referencia a un espíritu vengativo del folclore venezolano.