Contra todo riesgo, María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Nobel de Paz 2025

Para que la líder opositora pueda recibir su galardón, deberán garantizarse primero las condiciones necesarias para proteger su seguridad.

    María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el premio Nobel de la Paz 2025. Sin embargo, enfrenta varios desafíos como las amenazas de muerte por parte del régimen de Nicolás Maduro. FOTO: Getty
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 y prominente opositora del régimen de Nicolás Maduro, ha manifestado que viajará a Oslo para recibir su galardón el 10 de diciembre. Sin embargo, ha señalado que enfrenta graves amenazas de muerte, lo que hace muy difícil su traslado dado que permanece en la clandestinidad.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel noruego, declaró que “ella misma ha dejado claro que vendrá. Al mismo tiempo, hay que destacar que es un viaje peligroso, porque el régimen de Venezuela ha dicho muy claramente que ‘queremos eliminarla’”, por lo que es fundamental buscar garantías para proteger su seguridad. El funcionario espera que ella haga presencia en este acto de reconocimiento, pero también que regrese a Venezuela para poder “continuar el importante trabajo”.

Lea también: Consejo Noruego de la Paz canceló tradicional procesión del Nobel por su desacuerdo con el premio a María Corina Machado: esto dijeron

Cabe recordar que, en octubre, Machado declaró al diario Dagens Næringsliv que solo podría viajar a Oslo si Venezuela estuviera libre: “Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”.

A esto se suman los comentarios agresivos del presidente venezolano hacia ella, a quien ha calificado como “bruja demoníaca de la Sayona”, en referencia a un espíritu vengativo del folclore venezolano.

Además, el gobierno venezolano cerró su embajada en Noruega pocos días después de anunciarse el Nobel a María Corina Machado, alegando una “reestructuración” diplomática. No obstante, para varios analistas resultó evidente que se trató de una reacción directa ante el nuevo hito alcanzado por la opositora.

Entérese: María Corina Machado no sabe si podrá recibir el Nobel de Paz: “Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo”

El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que el presidente izquierdista Nicolás Maduro denuncia como un asedio. Washington las presenta como operaciones contra el narcotráfico, y acusa al mismo tiempo a Maduro de encabezar un cartel de la droga. Machado respalda estas maniobras militares, aunque evitó pronunciarse sobre una invasión.

“La invasión que aquí existe es la de los cubanos, los rusos, los iraníes, Hezbolá, Hamás, los carteles de la droga, la guerrilla de las Farc. Esa es la invasión que hay en Venezuela”, señaló Machado en una videollamada.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que esas estructuras que están, que han saqueado el país y que dejan esa estela de muerte y de dolor, sean desarticuladas y Maduro tiene en este momento, la posibilidad de avanzar en una transición pacífica”, añadió. “Con negociación, sin negociación (Maduro) va a salir del poder”.

Siga leyendo: “No sé quién es, pero fue muy generosa”: Trump niega a María Corina Machado, quien le dedicó el Nobel de Paz

