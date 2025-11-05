EE. UU. cumplió el cierre gubernamental más largo de su historia: estos han sido sus efectos

Estados Unidos entró en el 36º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia, un récord que el presidente Donald Trump achacó a los demócratas “kamikazes”.
El llamado “shutdown” superó la marca anterior de 2019, precisamente durante el primer período en la Casa Blanca del magnate republicano.
Y el récord llegó un día después de las victorias demócratas en elecciones en Nueva York, Virginia, California y Nueva Jersey, una inyección de oxígeno para el partido opositor tras nueve meses de arrolladoras políticas republicanas.
En las últimas seis semanas, la parálisis presupuestaria por falta de acuerdo entre los dos partidos en el Congreso ha dejado a unos 1,4 millones de empleados del sector público sin cobrar su sueldo. Los que cumplen tareas “esenciales”, como los controladores aéreos o las fuerzas de seguridad, han debido seguir trabajando sin pago.
Los programas de asistencia social también se han visto afectados.
La justicia federal conminó al gobierno a distribuir las ayudas, después de que Trump sugiriera que podría no hacerlo.
“Los beneficiarios de la ayuda deben entender que se necesitará tiempo para recibir este dinero, porque los demócratas han puesto al gobierno en una posición insostenible”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Por ejemplo, la ayuda alimenticia federal fue suspendida, arriesgando la alimentación de 40 millones de personas.
Uno de cada ocho estadounidenses se beneficia de las denominadas “food stamps” o vales de alimentos que entrega desde hace más de seis décadas el Programa federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Trump anunció que dejaría de financiarlo por primera vez desde su creación, pero un juez federal ordenó al gobierno usar fondos de emergencia para mantenerlo andando.