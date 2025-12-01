x

EE. UU. admitió que llevó a cabo un segundo ataque contra sobrevivientes de una embarcación en el Caribe

La acción militar de Estados Unidos en el Caribe contra el narcotráfico ha generado fuertes críticas internacionales por posibles ejecuciones extrajudiciales.

  • La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que quien dio la orden de perpetrar un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe actuó “dentro de su autoridad”. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 20 minutos
bookmark

La Casa Blanca confirmó que el almirante que lidera el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ordenó un ataque de seguimiento contra una presunta embarcación narcotraficante en el Caribe y defendió la decisión de atacar a los sobrevivientes del bombardeo inicial.

El almirante Frank Bradley “actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, “autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques”, añadió.

Puede leer: El verdadero objetivo de Trump con el despliegue militar en el Caribe no es Venezuela, sino Cuba: The Telegraph

Los dos ataques tuvieron lugar el 2 de septiembre y comenzaron una campaña de Estados Unidos en el Caribe. Según expertos, las muertes producto de los bombardeos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Los medios estadounidenses informaron la semana pasada que un ataque inicial el 2 de septiembre dejó a dos personas con vida, quienes fueron asesinadas en un ataque posterior para cumplir una orden de Hegseth.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en ese momento que 11 presuntos “narcoterroristas” fueron asesinados en “un ataque”.

El pasado domingo, Trump había dicho que averiguaría informaciones de prensa sobre el doble ataque mortal de Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe.

The Washington Post y CNN revelaron el viernes que las fuerzas militares estadounidenses, tras un primer ataque contra un barco que supuestamente transportaba narcóticos, llevaron a cabo un segundo ataque para eliminar a dos supervivientes que se aferraban a la embarcación en llamas.

Relacionado: Trump defendió bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico: “No estaban pescando”, ¿indirecta a Petro?

“Voy a averiguar sobre eso”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One. “No sé nada al respecto. Él (el secretario de Defensa, Pete Hegseth) dice que no dijo eso, y yo le creo”, añadió el presidente, basándose en las negaciones del jefe del Pentágono.

Una de las fuentes del Washington Post aseguró que “la orden era matar a todos”.

Hegseth denunció los informes como “noticias falsas”.

“No, no lo hubiera deseado”, reiteró Trump el domingo, cuando le preguntaron si hubiera querido un supuesto segundo ataque. “Pete dice que no ocurrió”, insistió.

Desde septiembre, las fuerzas militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico han realizado una serie de ataques contra embarcaciones con el argumento de combatir el narcotráfico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que estas operaciones son legales. Pero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado a Washington a investigar la legalidad de los ataques, tras afirmar que existen “pruebas contundentes” de que constituyen ejecuciones “extrajudiciales”.

Hegseth también ha insistido en que los ataques son legales, y afirmó en una publicación reciente en X que la acción militar está “en cumplimiento con la ley de conflicto armado y aprobada por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”.

Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de los ataques, con el líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, acusando a Washington de usar el narcotráfico como pretexto para tratar de derrocarlo.

Maduro, cuya reelección el año pasado fue rechazada por Washington como fraudulenta, insiste en que no hay producción de drogas en Venezuela que, según él, se utiliza como ruta de tráfico para la cocaína colombiana en contra de su voluntad.

