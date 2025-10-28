x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Trump defendió bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico: “No estaban pescando”, ¿indirecta a Petro?

El mandatario volvió a hablar del tema desde Japón, horas antes de que sus tropas lanzaran un ataque múltiple contra cuatro embarcaciones en aguas del Pacífico.

  • El presidente Donald Trump habló del despliegue militar en el Caribe y el Pacífico desde un portaaviones en Japón. FOTOS: Capturas de video
    El presidente Donald Trump habló del despliegue militar en el Caribe y el Pacífico desde un portaaviones en Japón. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió los ataques que su país está llevado a cabo contra embarcaciones que supuestamente están cargadas con droga en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Desde Japón, donde adelanta una visita de Estado, el presidente norteamericano rechazó las críticas de detractores como el presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha asegurado que los bombardeos realizados por el Ejército estadounidense en el Caribe han matado a pescadores y no a narcotraficantes.

“Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo”, aseguró el mandatario ante tropas estadounidenses a bordo del portaaviones USS George Washington, en la base naval de Yokosuka.

Trump insistió que las fuerzas estadounidenses están destruyendo a embarcaciones diseñadas para traficar drogas y que cargan cantidades suficientes para “matar a 25.000 estadounidenses” de sobredosis.

Siga leyendo: Así opera el cartel de los Soles que al parecer dirige Nicolás Maduro, la causa de la militarización extranjera del mar Caribe

“Por fin estamos librando una guerra contra los cárteles. Estamos librando una guerra como nunca antes la han visto, y vamos a ganar esa batalla. Ya la estamos ganando en el mar”, agregó el presidente republicano.

Las declaraciones de Trump se dieron horas antes del ataque múltiple que las tropas de su país lanzaron contra cuatro lanchas en el Pacífico que dejaron 14 muertos y un sobreviviente.

Con los ataques de este martes, el gobierno de Donald Trump completa 13 bombardeos a embarcaciones relacionadas con el negocio del narcotráfico: cinco en el Pacífico y ocho en el Caribe, los cuales han dejado 57 víctimas.

En video: En “lenguaje tarzaneado”, Maduro le pide a Estados Unidos que detenga despliegue militar: “Yes peace, no crazy war”

Las acciones de Trump han aumentado la tensión de Estados Unidos con países como Venezuela, a la que amenazó inicialmente con el envío de tropas cerca de sus costas, pero fue escalando hasta involucrar a Colombia, pues el presidente Gustavo Petro ha asegurado, sin pruebas, que algunos colombianos han sido víctimas de los bombardeos estadounidenses en aguas internacionales. Estas acciones han suscitado denuncias de que la Casa Blanca está realizando ejecuciones extrajudiciales.

Pese a ello, los ataques parece que no van a frenar, pues el Pentágono anunció el pasado viernes, 24 de octubre, el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense, con el objetivo de reforzar el operativo militar iniciado en agosto en la región.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde dijo Trump que ocurrieron los ataques?
Se refirió al mar Caribe y al océano Pacífico, mencionando operaciones junto a las costas de Venezuela y Colombia.
¿Por qué Colombia está preocupada por estos ataques?
Porque el gobierno asegura que algunas embarcaciones atacadas “probablemente” eran de pescadores colombianos en aguas del Caribe
¿Los ataques fueron declarados como parte de una guerra?
Sí, Trump afirmó que “por fin estamos librando una guerra contra los cárteles... ya la estamos ganando en el mar”.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida