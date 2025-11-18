x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El verdadero objetivo de Trump con el despliegue militar en el Caribe no es Venezuela, sino Cuba: The Telegraph

De acuerdo con el medio británico The Telegraph, las acciones militares tendrían como fin La Habana, pese a que el presidente estadounidense ha mencionado en distintas ocasiones que va por Nicolás Maduro.

  • Para el gobierno de Estados Unidos, el régimen de Venezuela y el de Cuba serían siameses. Fotos; Getty Images
    Para el gobierno de Estados Unidos, el régimen de Venezuela y el de Cuba serían siameses. Fotos; Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

El despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe ha generado una tensión en la región en donde el protagonista ha sido Venezuela, sin embargo, este no sería el verdadero objetivo de Donald Trump.

Así lo aseguró el medio británico The Telegraph, quien a través de un informe especial titulado: Cómo Trump utiliza el “cártel” de Maduro para justificar la guerra, revela las supuestas verdaderas intenciones del despliegue militar ordenado desde la Casa Blanca.

Lea también: “Podríamos tener algunas discusiones”: Trump abre la puerta a negociaciones con el régimen de Maduro

Según el medio europeo, ante los fallidos intentos de derrocar al régimen chavista en el primer mandato de Trump en donde se intentó con el apoyo a Juan Guaidó, el republicano estaría apostando a acciones más contundentes para “proteger al hemisferio occidental”.

Teniendo en cuenta que desde la Casa Blanca se considera que desde el primer mandato de Trump a la actualidad la situación con el régimen de Nicolás Maduro ha empeorado, el gobierno de Estados Unidos estaría intentando lograr un “cambio de régimen a bajo costo”.

Lea aquí: EE.UU. designa al Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero y abre un nuevo frente de tensión con Venezuela

Citando a Chris Sabatini, investigador principal de América Latina en Chatham House, se está buscando acelerar el colapso del régimen chavista mediante una campaña de presión a una organización que ha acudido al narcotráfico en medio del colapso de la industria petrolera venezolana.

Para los investigadores citados por el medio británico, logrando en Venezuela un cambio de régimen que está vinculado con el narcotráfico y que ha financiado movimientos de izquierda en Europa a uno que sea afín a Estados Unidos, la mira se pondría en otro objetivo.

Según lo indicado por Sabatini al diario británico, con el cambio en Venezuela a un gobierno aliado de Estados Unidos, se podría formar un “círculo de poder” alrededor de Cuba, algo que conduciría potencialmente a un colapso del gobierno izquierdista de la isla.

Siga leyendo: “Estaría orgulloso de hacerlo”: Trump abre nuevas tensiones con México tras sugerir ataques antidrogas

El diario también hace una comparación con la Operación Mangosta de 1961, la cual fue ordenada por el presidente Robert Kennedy y buscaba derrocar a Fidel Castro, siendo esta la “máxima prioridad” para Estados Unidos en ese entonces.

En la Casa Blanca se considera a la dictadura de Venezuela y al régimen de Cuba como siameses, por eso el cambio de poder en Caracas y eliminando el salvavidas que la isla tiene a través del petróleo venezolano dejaría a Cuba “expuesta”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se dice que el verdadero objetivo de Trump es Cuba y no Venezuela?
Analistas señalan que Trump quiere debilitar la influencia militar y económica de Cuba, especialmente por su apoyo histórico a Maduro.
¿Qué sanciones ha impuesto Trump contra Cuba recientemente?
Ha reforzado sanciones sobre empresas cubanas con vínculos militares, restaurando medidas de su primera presidencia
¿Qué relación tiene Marco Rubio con la estrategia hacia Cuba?
Rubio ha acusado al régimen cubano de apoyar grupos insurgentes como el ELN y las FARC, y ha promovido una postura anticomunista fuerte en la política de EE. UU
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida