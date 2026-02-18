Ejecución presupuestal del Gobierno Petro en 2025 no llegó ni al 88% y estuvo por debajo del histórico de este siglo

La ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) en 2025 alcanzó el 87,9%, medida como obligaciones sobre apropiaciones, un nivel inferior en 2,2 puntos porcentuales frente al promedio registrado entre 2000 y 2024.

Aunque la ejecución superó en 5,8 puntos porcentuales lo ejecutado en 2024, el resultado se ubicó por debajo del comportamiento histórico de este siglo, lo que evidencia un menor dinamismo en la ejecución del gasto público. La conclusión pertenece a un informe de Corficolombiana.

Dicha corporación financiera explicó que entre enero y diciembre del año pasado, las obligaciones del PGN sin incluir deuda ascendieron a $343,9 billones.

En el rubro de inversión, las obligaciones sumaron $50,2 billones, lo que representó una ejecución del 66% sobre el total de las apropiaciones. Este nivel se mantuvo 9,8 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico (2000-2024), aunque fue superior en 9 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.