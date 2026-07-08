Colombia perdería el 50% de su generación hidroeléctrica por El Niño

Colombia podría enfrenta una presión sobre su sistema eléctrico ante el posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño en los próximos meses. De acuerdo con los modelos climáticos internacionales, existe una alta probabilidad de que el evento alcance una intensidad significativa entre finales de 2026 e inicios de 2027, lo que reduciría las lluvias y pondría a prueba la capacidad del país para garantizar el suministro de energía.
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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima una probabilidad del 63% de que se presente un evento de El Niño muy fuerte entre noviembre y enero. En un país donde la generación de electricidad depende principalmente del agua, la disminución de las precipitaciones, los embalses por debajo de los niveles deseados y el aumento de la demanda energética representan un escenario de especial preocupación para el sector.