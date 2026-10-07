¿Trump está preocupado? Las señales que alertan al Partido Republicano

A menos de un mes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, varias decisiones recientes de Donald Trump y del Partido Republicano reflejan una creciente preocupación por el desempeño que podrían tener en las urnas.
Según un análisis de CNN, aunque todavía no está definido que los demócratas vayan a conseguir una victoria amplia, cada vez son más visibles las señales de alarma dentro del Partido Republicano, que tradicionalmente se ha mostrado más tranquilo durante la era Trump.
El propio presidente ha insistido en que los republicanos tendrán buenos resultados y ha cuestionado las encuestas que muestran un escenario desfavorable para su partido. Sin embargo, sus acciones recientes apuntan en otra dirección.
Una de las señales fue el cambio de postura frente a los anuncios políticos financiados por el Gobierno. El lunes, Trump dio un giro y aseguró que estos serían pagados con fondos de los llamados super PAC.
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También comenzó a promover entre los republicanos el voto por correo, después de haber cuestionado anteriormente este mecanismo y de afirmar que estaba afectado por fraude.