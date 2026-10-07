¿Trump está preocupado? Las señales que alertan al Partido Republicano

A menos de un mes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, varias decisiones recientes de Donald Trump y del Partido Republicano reflejan una creciente preocupación por el desempeño que podrían tener en las urnas. Según un análisis de CNN, aunque todavía no está definido que los demócratas vayan a conseguir una victoria amplia, cada vez son más visibles las señales de alarma dentro del Partido Republicano, que tradicionalmente se ha mostrado más tranquilo durante la era Trump. El propio presidente ha insistido en que los republicanos tendrán buenos resultados y ha cuestionado las encuestas que muestran un escenario desfavorable para su partido. Sin embargo, sus acciones recientes apuntan en otra dirección. Una de las señales fue el cambio de postura frente a los anuncios políticos financiados por el Gobierno. El lunes, Trump dio un giro y aseguró que estos serían pagados con fondos de los llamados super PAC. Lea más: Lula perdió donde más necesitaba ganar: las claves detrás del avance de Flávio Bolsonaro en Brasil También comenzó a promover entre los republicanos el voto por correo, después de haber cuestionado anteriormente este mecanismo y de afirmar que estaba afectado por fraude.

A esto se suman sus recientes enfrentamientos públicos en torno a las encuestas. Trump ha defendido con fuerza sus cifras y ha cuestionado los resultados que muestran dificultades para los republicanos. Incluso ha responsabilizado a una mala estrategia de comunicación por algunos de los problemas que enfrenta su partido.

Trump lleva su campaña a estados republicanos

Otra señal que destaca CNN es el tiempo que Trump está dedicando a hacer campaña en estados que, al menos hasta ahora, no parecían representar una amenaza importante para los republicanos. El mandatario ha visitado Alabama, estado que ganó por 31 puntos en 2024; Oklahoma, donde obtuvo una ventaja de 34 puntos, y Nebraska, donde se impuso por 20 puntos. Conozca: “El público va a estar sorprendido, tarde o temprano van a salir cosas interesantes a la luz”: abogado de “Araña” en EE. UU. El lunes, además, Trump atacó a la candidata demócrata al Senado en Carolina del Sur, Annie Andrews, en una contienda que, por los resultados anteriores del estado, tampoco debería estar entre las principales preocupaciones del Partido Republicano. Trump utilizó un insulto contra las personas transgénero para referirse a Andrews, quien busca disputarle el escaño a la senadora Darline Graham, cuyo nombramiento fue promovido por el propio presidente. Para CNN, que estos estados comiencen a aparecer en el radar republicano resulta significativo. El partido ya estaba a la defensiva en cinco estados que Trump ganó por márgenes de entre 11 y 16 puntos. La incorporación de Kansas, que Trump ganó por 16 puntos hace dos años y que no elige a un senador demócrata desde 1932, ya había sido una señal de alerta. Pero Nebraska y, especialmente, Carolina del Sur llaman todavía más la atención. Para saber más: “Los hispanos se sienten traicionados”: republicana Salazar critica a Trump por política migratoria

El Partido Republicano incluso anunció que destinará US$5 millones a Carolina del Sur para respaldar a Graham. Además, aliados de Trump dijeron a CNN que existe preocupación por el desempeño de la senadora en las encuestas.

¿Los republicanos se están alejando de Donald Trump?

Otra señal que destaca el análisis es que algunos republicanos han comenzado a marcar distancia de Trump incluso en territorios tradicionalmente favorables al partido. Entre los ejemplos están dirigentes que han pedido el fin de la guerra con Irán, campañas que han rediseñado sus páginas web para eliminar referencias al presidente y candidatos que han evitado aparecer junto a él durante la campaña. El lunes, el Houston Chronicle informó que el gobernador de Texas, Greg Abbott, no acompañará a Trump durante su visita a San Antonio esta semana. La campaña de Abbott atribuyó la ausencia a problemas de agenda.

Sin embargo, para CNN resulta llamativo que un dirigente republicano no participe en un evento de Trump en Texas, un estado que históricamente ha sido favorable al partido. Y precisamente Texas concentra algunas de las señales más preocupantes para los republicanos.

Uno de los episodios mencionados es el anuncio de la esposa separada del candidato republicano al Senado Ken Paxton, quien lo ha acusado de infidelidad. En el mensaje, ella anima a los ciudadanos a votar por los republicanos, aunque evita mencionar directamente a Paxton. También se filtraron grabaciones de audio en las que Paxton se queja de que Trump y el Partido Republicano nacional están perjudicando su campaña. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

A estas señales se sumó el mensaje publicado el lunes por el representante estatal republicano Briscoe Cain, quien escribió en X: “Si las elecciones fueran mañana, todas las contiendas estatales serían para los demócratas”.

La afirmación resulta especialmente llamativa porque los demócratas no han ganado ninguna contienda estatal en Texas desde 1994. Además, Cain no es cualquier republicano: pertenece al movimiento MAGA y anteriormente intentó ayudar a revertir los resultados de las elecciones de 2020 a favor de Trump. Le puede interesar: ¿Tendrá consecuencias para Trump el ataque que le hizo al papa León XIV?

¿Está en peligro el partido republicano

Aunque las encuestas ofrecen suficientes motivos de preocupación, el camino de los demócratas hacia una mayoría en el Senado todavía pasa por estados que Trump ganó con márgenes de dos dígitos. Ese escenario representa un obstáculo importante para los demócratas. Además, existen antecedentes de partidos que han reaccionado con fuertes inversiones ante la posibilidad de perder una elección y finalmente han terminado ganando con comodidad. En 2020, por ejemplo, los demócratas gastaron una cantidad considerable de dinero en Kansas, mientras los republicanos reforzaron su posición en Carolina del Sur. Finalmente, los republicanos ganaron esos estados por 11 y 10 puntos porcentuales, respectivamente. Incluso algunos demócratas mantienen cautela frente a sus posibilidades en Carolina del Sur.

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