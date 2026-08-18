Ellos también son noticia: crean fondo para auxiliar a periodistas damnificados por terremoto en Cali

Mientras Cali todavía intenta dimensionar el impacto del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, la emergencia empieza a revelar otra de sus caras: la de quienes, además de cubrir la tragedia, terminaron convirtiéndose en víctimas de ella. Los periodistas fueron de los primeros en llegar a los lugares afectados para contar lo que estaba ocurriendo. Durante horas han acompañado a rescatistas, familiares y sobrevivientes, registraron el drama entre los escombros y siguieron de cerca las labores de búsqueda. Lea también: “Pensé que nos íbamos a morir”: los testimonios de familias en Cali que lo perdieron todo Ahora, varios de ellos enfrentan su propia emergencia después de perder sus viviendas por colapso total o parcial. El balance de la emergencia en Cali da cuenta de la magnitud de la tragedia: 88 personas han sido rescatadas, 56 permanecen desaparecidas y 139 fallecieron. Además, 1.569 personas resultaron heridas y 126 cuerpos ya fueron entregados a sus familias. La afectación también se refleja en la infraestructura. De acuerdo con datos de la Alcaldía de Cali, fueron procesados 5.545 reportes ciudadanos y verificadas 878 edificaciones. De ellas, 24 tuvieron colapso total, 127 registraron colapso parcial y 192 presentaron daños estructurales. No se pierda: “Fueron 120 segundos que nos cambiaron la vida”: Dos periodistas llevan 24 horas sin noticias de sus familiares en Cali A esto se suman 26.304 toneladas de escombros retiradas, 8.329 evaluaciones de daños y necesidades realizadas, 1.913 funcionarios que permanecieron activos durante la emergencia y 147 animales rescatados.

La iniciativa creada para apoyar a periodistas

En medio de ese escenario surgió una iniciativa que busca poner el foco en un grupo que pocas veces aparece en los balances de damnificados: los comunicadores que lo perdieron todo. La periodista caleña Johana Quintero decidió promover un Fondo de Periodistas para apoyar a colegas afectados por el terremoto. Cuatro periodistas, entre ellos Carlos Aponte, José Fernando Patiño y Jorge Isaac Tobón, vieron colapsar sus viviendas por completo. Cinco familias de otros periodistas sufrieron daños estructurales tan severos que sus viviendas quedaron declaradas inhabitables; el resto de afectados resultaron con sus viviendas afectadas parcialmente. Es el caso del operador de radio Wilson Moreno, quien junto a su anciano padre observa con dolor cómo la casa familiar deberá ser demolida en su totalidad. Entre los damnificados destaca el caso de una colega en estado de embarazo, cuya situación reviste una alta complejidad tanto por el desamparo material como por el desgaste psicológico que implica enfrentar el desastre en la capital del Valle. Así lo describe: “Parece una película de terror, devastador. Te lo juro que una cosa vos verlo por televisión y otra, o sea, pues ver con tus propios ojos los edificios que toda la vida has visto”, afirmó Quintero en diálogo con EL COLOMBIANO. La idea del fondo, cuenta, nació después de conocer los casos de comunicadores cuyas viviendas quedaron destruidas o parcialmente afectadas y que ahora deben enfrentar gastos que van mucho más allá de la emergencia inmediata: conseguir un lugar dónde vivir, trasladarse, recuperar electrodomésticos, pagar servicios o incluso volver a contar con un vehículo para trabajar. Lea también:“¡Sí se puede!”, el grito de vida que mantiene la esperanza entre los escombros del terremoto Para Quintero, la iniciativa tiene además un componente personal. En 2022, un incendio estructural destruyó su casa y su negocio. En aquel momento, fueron precisamente sus colegas periodistas y amigos quienes se organizaron para ayudarla a reconstruir lo que había perdido. “Se me quemó mi casa y se me quemó mi negocio... y ese mismo año... mi papá había fallecido, o sea, fue un año devastador para mí. Entonces, mis amigos, mis colegas se unieron en ese momento por mí para ayudarme a reconstruir”, explicó la periodista Quintero.

En estos canales se puede donar al fondo de periodistas afectados por el terremoto. Foto: cortesía

Hoy, frente a la tragedia que golpeó a Cali, decidió devolver ese gesto. “Esta es mi manera como de regresarles un poquito de ese amor que yo recibí en ese momento, porque yo también estuve de ese lado de la tragedia y sé perfectamente lo que se siente perder a nuestros seres queridos y perder nuestras cosas materiales”, agregó la comunicadora. Hasta ahora, el fondo tiene identificados 16 colegas afectados, entre Cali y Tuluá. Quintero asegura que cada caso ha sido verificado mediante evidencias y contacto directo con los periodistas o personas cercanas, con el propósito de garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar que ingresen al fondo falsos damnificados. La emergencia vivida por los comunicadores se extiende por sectores tradicionales de Cali como Capri, Los Cámbulos, Limonar y Tequendama, e incluso ha tocado la zona rural en el corregimiento de Felidia y el municipio de Tuluá, donde el comunicador Óscar Darío Sánchez también reportó graves daños en su casa. No se pierda: 15 personas atrapadas tras colapso de edificio en Cali: “Mi esposa estaba en el cuarto piso y no sabemos nada de ella” Entre los comunicadores reportados como damnificados están Carlos Aponte, José Fernando Patiño, Daniela Rojas, Jefferson Piña, Wilson Moreno, ‘Bambino’ Quintero, Jorge Isaac Tobón, Ángela Lezama, Erika Arce, Alfonso Tibocha, Óscar Darío Sánchez, Manuel Fernando Reina y Piolo Millán. Los periodistas Carlos Andrés Aponte y José Fernando Patiño perdieron a sus seres queridos tras el colapso del complejo residencial Torres del Limonar en el sector de Capri. Aponte perdió a sus padres (Carlos Arturo Aponte y Estela Marín) y su sobrina (Iliana Giraldo Aponte, de 11 años) cuando se encontraban en el tercer piso del edificio que colapsó. Por otro lado, José Fernando perdió a su padre, don Darío Patiño Rivera, de 78 años, quien había quedado atrapado tras el derrumbe de la estructura del edificio en la zona sur de Cali. Lea también: Videos | Al menos 80 muertos en Risaralda, Valle, Chocó y Manizales: Colombia sufre uno de sus peores terremotos El comunicador viajó de inmediato a la capital del Valle del Cauca para unirse a la búsqueda. Horas después, los organismos de socorro confirmaron el hallazgo sin vida de su progenitor entre los escombros. La iniciativa busca que la solidaridad que históricamente ha movilizado al gremio periodístico vuelva a aparecer, esta vez para respaldar a quienes dejaron de estar detrás de las cámaras y los micrófonos para convertirse en damnificados.

Así quedó Tores del Limonar, el edificio donde vivían los familiares de los periodistas caleños Carlos Aponte y José Fernando Patiño. Foto: Andrés Carmona

El fondo está abierto tanto para periodistas que quieran apoyar a sus colegas como para personas voluntarias que quieran donar. Los comunicadores afectados pueden comunicarse al 3155365347. Las donaciones pueden realizarse a través de Nequi al mismo número o mediante la llave Bre-B 1107069276. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas