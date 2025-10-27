Elon Musk amenaza con irse de Tesla si no se aprueba su paquete salarial de un billón de dólares

El tablero directivo de Tesla entra en terreno turbulento. A pocos días de su asamblea anual del 6 de noviembre, la presidenta del consejo, Robyn Denholm, advirtió que Elon Musk podría dejar la empresa si los accionistas no aprueban el paquete salarial de un billón de dólares propuesto para el CEO más mediático del mundo.
La advertencia llegó en una carta enviada a los accionistas este lunes, donde Denholm defendió el plan como un esquema “basado en desempeño”, diseñado para retener y motivar a Musk durante al menos siete años y medio más.
El objetivo: mantenerlo al frente de Tesla mientras impulsa su transformación hacia una potencia global de inteligencia artificial y tecnología autónoma.
“El liderazgo de Elon es crítico para el éxito de Tesla. Sin un plan que lo incentive adecuadamente, la compañía podría perder su tiempo, talento y visión”, señaló Denholm.
