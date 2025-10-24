Empezó prestando a 22 emprendimientos y hoy lo hace con 13.000

Comenzó como un proyecto piloto y se transformó en una revolución silenciosa dentro del sistema financiero. En este episodio de ¿Qué me funcionó?, la serie de videopódcast de EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N, hablamos con Pablo Santos, fundador de Finaktiva, sobre su propósito de cerrar la brecha de financiación para las empresas en Colombia con ayuda de tecnología, datos e innovación. ¿Qué hace Finaktiva? “Es una fintech que hace parte de esta generación de prestadores de servicios financieros digitales para empresas; les ayudamos a financiar el pago a sus proveedores, a obtener crédito, a descontar y tener liquidez sobre sus facturas y a que puedan operar las finanzas de sus compañías con facilidad”. BXovaEh0_Iw “(...) En el 2017 diseñamos un proyecto que presentamos en Ruta N e Impulsa y recibimos recursos de fomento de apoyo para crear el producto mínimo viable de una plataforma que financiara emprendimientos y pymes (...) Le hicimos financiación a 22 emprendimientos de Cali y Medellín, y ahí nació Finaktiva, en enero de 2018 (...) Tuvimos la ciencia y la visión para detectar una oportunidad, un dolor que había en el mercado, y nos dimos cuenta de que, en Colombia, (...) más del 60 % de compañías no tienen acceso formal a fuentes de financiación (...) La gran mayoría se muere antes de llegar al quinto año; y los análisis (...) dicen que quiebran por falta de capital, de trabajo, de inversión; porque no tienen liquidez para poder operar (...) Entonces, con mi trayectoria y mis estudios en finanzas y en gestión de riesgos, más los de mis socios, probamos creando una plataforma digital”. Conozca cómo Finaktiva pasó de financiar a más de 13.000 emprendimientos en el episodio completo de ¿Qué me funcionó?

¿Cómo ha crecido la compañía desde entones? “Hemos entregado más de 23 billones de pesos a más de 13.000 compañías. Hoy tenemos un ecosistema total de unas 60.000 compañías que orbitan en nuestra plataforma, y lo más feliz de todo esto es al final ver cómo, a través de esta solución, les estamos ayudando a los empresarios y a los emprendedores colombianos a que salgan adelante, a que sus empresas puedan crecer y tener liquidez y capital para operar (...) Nuestra salsa secreta fue desarrollar un modelo de riesgos que nos permite identificar cuáles empresas tienen menos futuro y cuáles tienen un futuro más prometedor, y cómo poder financiar y apostarles (...) Lo hacemos con algoritmos, con data, con modelos de decisión de riesgos. Hay una filigrana financiera detrás muy potente”. ¿De dónde lo aprendieron? “Fue la historia de nosotros, de socios aliados que nos ayudaron a desarrollar y construir modelos de riesgo que nos permiten, sin visitar una compañía, sin conocerla antes, decidir si la podemos financiar o no, y eso lo logramos gracias a la tecnología (...) Usamos la huella digital y la información financiera para determinar si una compañía tiene un futuro prometedor para financiarla”.

“Estamos creando una industria nueva, viene una camada de empresas que trata de hacer lo mismo, complementar, innovar”