Empezó prestando a 22 emprendimientos y hoy lo hace con 13.000

Comenzó como un proyecto piloto y se transformó en una revolución silenciosa dentro del sistema financiero. En este episodio de ¿Qué me funcionó?, la serie de videopódcast de EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N, hablamos con Pablo Santos, fundador de Finaktiva, sobre su propósito de cerrar la brecha de financiación para las empresas en Colombia con ayuda de tecnología, datos e innovación.
¿Qué hace Finaktiva?
“Es una fintech que hace parte de esta generación de prestadores de servicios financieros digitales para empresas; les ayudamos a financiar el pago a sus proveedores, a obtener crédito, a descontar y tener liquidez sobre sus facturas y a que puedan operar las finanzas de sus compañías con facilidad”.
BXovaEh0_Iw
“(...) En el 2017 diseñamos un proyecto que presentamos en Ruta N e Impulsa y recibimos recursos de fomento de apoyo para crear el producto mínimo viable de una plataforma que financiara emprendimientos y pymes (...) Le hicimos financiación a 22 emprendimientos de Cali y Medellín, y ahí nació Finaktiva, en enero de 2018 (...) Tuvimos la ciencia y la visión para detectar una oportunidad, un dolor que había en el mercado, y nos dimos cuenta de que, en Colombia, (...) más del 60 % de compañías no tienen acceso formal a fuentes de financiación (...) La gran mayoría se muere antes de llegar al quinto año; y los análisis (...) dicen que quiebran por falta de capital, de trabajo, de inversión; porque no tienen liquidez para poder operar (...) Entonces, con mi trayectoria y mis estudios en finanzas y en gestión de riesgos, más los de mis socios, probamos creando una plataforma digital”.
