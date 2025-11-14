¿Montaron una red que inmoviliza ilegalmente carros en Medellín?

Un presunto entramado de funcionarios de la Secretaría de Movilidad y una empresa privada que ya arrastra denuncias en otras ciudades habrían montado un jugoso negocio para lucrarse de las inmovilizaciones de carros en Medellín.
Aprovechándose de un parqueadero ubicado en Copacabana y apoyándose en agentes de tránsito, dicha red habría montado un sistema de cobros abusivos que estarían por fuera de la ley.
El caso se denunció en el Concejo de Medellín durante una intensa sesión, en la que varios cabildantes señalaron a los involucrados de estafar a la ciudadanía.
Para acabar de ajustar, la empresa involucrada en el caso, identificada como J&L, ya estuvo involucrada a comienzos de este año en un escándalo similar en Bogotá, en donde fue señalada por medios de comunicación de urdir una “mafia de caza vehículos”, en la que presuntamente estarían involucrados agentes de la Policía en Bogotá.