Cinco capturas en Barrio Antioquia se suman a las 815 que van en la comuna 15 Guayabal en 2025

El Barrio Antioquia sigue siendo uno de los principales focos de delincuencia en la capital antioqueña. Basta con sólo decir que en 2025, en la comuna 15 Guayabal, van 8 homicidios y 815 capturados, de los cuales 295 son extranjeros.
En el último operativo ejecutado allí, que constó de tres allanamientos y varios registros en vía pública, la Fiscalía y la Policía capturaron a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial La 24 (cuatro de ellos ciudadanos venezolanos), señalados de microtráfico. En medio de uno de los allanamientos, dos de los hombres intentaron huir trepando los techos de las casas, pero su cometido no tuvo éxito.
De acuerdo con las autoridades, los capturados habían montado una estructura metálica para el almacenamiento y la venta de estupefacientes, que estaba resguardada por un tipo de alambre de seguridad para evitar el paso de la fuerza pública.
En el procedimiento fueron incautados 6.000 gramos de marihuana, 365 gramos de cocaína, 24 pastillas de anfetaminas, 40 ml de popper, 7 sobres de LSD, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo y 22 manuscritos con información contable de la actividad criminal.
Sin embargo, este solo es uno de los tantos operativos producto de un sinfín de investigaciones a los grupos criminales que allí operan.