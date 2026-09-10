Dólar abrió en $3.120 y petróleo Brent superó los US$102 por barril

La jornada de los mercados comenzó con los inversionistas atentos a los primeros datos de inflación, después de que el dólar registrara el día anterior una tendencia bajista. Durante las primeras horas se esperaba la publicación del índice de precios al productor, para el cual el mercado pronosticaba un incremento de entre 0% y 0,4%. La atención también estaba puesta en el dato del ITC, que será conocido mañana, así como en las solicitudes por desempleo, indicadores que podrían entregar nuevas señales sobre el comportamiento de la economía.

Apertura del dólar

En Colombia, la jornada anterior se caracterizó por una relativa estabilidad y una volatilidad ligera, con la divisa cerrando alrededor de $17 frente a la tasa representativa del mercado (TRM). Para la jornada, el dólar abrió al alza en $3.120,00, lo que representó una diferencia de $20,52 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.099,48. Durante la sesión, la divisa tocó un mínimo de $3.112,00 y un máximo de $3.120,00. En el mercado se realizaron 30 transacciones por un monto de US$10 millones. Consulte: El dólar cerró en $3.140,30, $43 a la baja frente a la TRM, y alcanza mínimo de $3.125 El comportamiento de la moneda se dio mientras los inversionistas mantenían la atención sobre los datos económicos y los movimientos de los mercados internacionales.

¿Por qué el petróleo mantiene en alerta a los inversionistas?

Los precios elevados del petróleo han llevado a los inversionistas a mantener una postura más precavida. A esto se suma la expectativa por un posible aumento de los precios de la energía. El crudo Brent llegó a superar los US$100 y posteriormente alcanzó niveles por encima de US$102 por barril, un precio que, de acuerdo con la información suministrada, no se observaba desde julio. Entérese: Dólar cierra hoy la jornada con tendencia bajista y ya se cotiza por debajo de los $3.100 Este comportamiento ocurre en medio de las tensiones en Oriente Medio. Irán declaró que busca intensificar la guerra, mientras los inversionistas permanecen a la espera de nuevos catalizadores para definir el rumbo de los mercados.

¿Qué está pasando con las tasas y los mercados internacionales?

Otro elemento de atención son los rendimientos globales, que han alcanzado sus niveles más altos en años. En este escenario, las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y el comportamiento del petróleo están llevando a los operadores a mantener una política más restrictiva.

El petróleo Brent superó los US$102 por barril en medio de las tensiones en Oriente Medio y la expectativa de los inversionistas. FOTO GETTY