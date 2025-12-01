En vivo | El VAR anuló penalti a favor del DIM, que empata 1-1 con América en el Atanasio

Para el DIM no importa tanto seguir o no “vivo” en el camino a la final del Clausura en el duelo ante América de Cali. El cuadro rojo no depende de sí mismo para meterse en la disputa por el título, pues son últimos en la tabla de posiciones del Grupo A de las semifinales.
Tendría que ocurrir un milagro para que los rojos de Antioquia sean finalistas. Debe ganar los tres encuentros que le quedan y esperar que Junior, Nacional y América no ganen en sus próximas dos salidas para que no superen el umbral de 10 unidades que tienen.