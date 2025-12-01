En vivo | El VAR anuló penalti a favor del DIM, que empata 1-1 con América en el Atanasio

Para el DIM no importa tanto seguir o no “vivo” en el camino a la final del Clausura en el duelo ante América de Cali. El cuadro rojo no depende de sí mismo para meterse en la disputa por el título, pues son últimos en la tabla de posiciones del Grupo A de las semifinales. Tendría que ocurrir un milagro para que los rojos de Antioquia sean finalistas. Debe ganar los tres encuentros que le quedan y esperar que Junior, Nacional y América no ganen en sus próximas dos salidas para que no superen el umbral de 10 unidades que tienen.

Pero para el Medellín, sin importar si llega a la final, o no, es importante sumar puntos para seguir con opciones de clasificar a la Copa Libertadores de 2026. El cuadro rojo solo ha conseguido uno de los 9 puntos por los que ha jugado en los cuadrangulares.

Eso, sumado con los buenos resultados que ha obtenido Deportes Tolima en el Grupo B, llevó a que los pijaos se pusieran en la primera casilla de la reclasificación 92 puntos, mientras que los rojos son segundos con 89. En este momento, Medellín tiene cupo a la fase previa del torneo. Sin embargo, si Junior termina campeón y Nacional lo supera en la tabla general del año, podría terminar disputando la Copa Sudamericana del próximo año, que sería un golpe duro en lo financiero para mantener la plantilla competitiva, pero con salarios altos, que armó. Siga aquí el minuto a minuto del partido: