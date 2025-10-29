x

En vivo: DIM (3)-(0) Bucaramanga: León, Fydriszewski y Berrío, autores de los goles del Rojo; ya juega el segundo tiempo

El equipo antioqueño, que viene de perder 5-2 ante Atlético Nacional, ya tiene su cupo, a falta de tres fechas, para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2-2025.

    DIM y Bucaramanga ya están clasificados a la siguiente fase de la Liga Betplay-2-2025. Francisco Fydriszewski y Léider Berrío entre las figuras ante el cuadro leopardo. FOTO Juan Antonio Sánchez Ocampo
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
Independiente Medellín, que cuenta con la dirección técnica de Alejandro Restrepo, recibe este miércoles al líder de la Liga Betplay-2-2025, Atlético Bucaramanga, en el duelo válido por la fecha 18.

El equipo paisa, quinto en el torneo con 31 puntos pero ya clasificado a los cuadrangulares semifinales, viene de recibir un duro golpe en el clásico paisa ante Atlético Nacional, que lo derrotó el pasado domingo 5-2.

Bucaramanga, que es dirigido por Leonal Álvarez, comanda la tabla con 34 unidades. El equipo de Santander venció en su más reciente duelo a Llaneros 2-0.

El balance entre poderosos y leopardos en duelos directos desde octubre de 2018 muestra que el DIM ganó 11 partidos, Bucaramanga se quedó con 3 y el restante fue empate; con 21 goles rojos y 13 goles amarillos.

DIM alineará con Washington Aguerre; Leyser Chaverra, Fáiner Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Léider Berrío, Francisco Chaverra, Brayan León y Francisco Fydriszewski

En vivo: DIM (3)-(0) Bucaramanga: León, Fydriszewski y Berrío, autores de los goles del Rojo; ya juega el segundo tiempo

Siga en vivo:

