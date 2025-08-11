La historia de Óscar Chaverra, habitante de calle de Medellín que el Ejército asesinó y presentó como falso guerrillero en Dabeiba

Cuando sepultaron el cuerpo de Óscar Rodrigo Chaverra Grisales ningún ser querido pudo despedirlo. No hubo quien honrara su memoria. Ni siquiera un nombre inscrito sobre una lápida. No solo le quitaron la identidad, lo asesinaron, mancillaron su dignidad y la vistieron con botas de caucho y camuflado. Lo enterraron en el cementerio de Dabeiba, en el Occidente antioqueño, lejos de Medellín, la ciudad donde vivía.
Óscar Rodrigo habitaba las calles del centro de la capital antioqueña, a las que llegó tras dejar el hogar. Se movía entre los parques de San Antonio, Berrío, Bolívar y Botero; a veces se encontraba con su hermano Luis Fernando Chaverra Grisales, quien se iba hasta esos lugares desde la plaza Minorista, donde aún trabaja, para pasar un rato con su hermano menor, para invitarlo a comer algo, para que supiera que mantenían un lazo.
Le puede interesar: Las confesiones de exmilitares ante la JEP sobre 18 falsos positivos en Medellín
Incluso, recuerda Luis Fernando, su hermano Óscar fue al velorio del papá, ahí en el centro. Esa fue la última vez que estuvieron juntos. La siguiente ocasión que fue a buscarlo por los sectores donde se mantenía no lo encontró. Y una vendedora ambulante de la Plaza Botero le dijo que se había ido con un hombre a trabajar a una finca.