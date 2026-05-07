“Se acabó el peaje hacia el profesionalismo”: la apuesta de la Liga de Antioquia por limpiar el fútbol

El fútbol aficionado de Antioquia se encamina a recuperar la hegemonía nacional que ostentó en el pasado, respaldado por una gestión directiva que en los últimos tres años ha impulsado la metamorfosis que la afición reclamaba. Su actual presidente, el médico Federico Upegui, quien cuenta con trayectoria en Atlético Nacional y las selecciones juveniles de Colombia, lidera, junto al comité ejecutivo, un ambicioso programa que combina lo deportivo con lo social.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Upegui hizo revelaciones contundentes. Entre ellas, destacó la estrategia implementada para erradicar la corrupción —específicamente la idea de que un jugador deba pagar dinero para integrar una selección o proyectarse al profesionalismo— y abordó la problemática de las muertes súbitas en niños durante las competencias, derivadas de la falta de controles médicos y nutricionales adecuados.
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¿En qué estado se encuentra la entidad hoy en día?
“Es fundamental que la gente conozca el trasfondo de lo que vive hoy la Liga Antioqueña de Fútbol. Hemos atravesado una metamorfosis abismal en solo tres años, transformándonos en lo deportivo, económico, administrativo y laboral. Sin embargo, nuestro enfoque va mucho más allá de “patear el balón”. Queremos formar personas. Capacitamos a cuerpos técnicos, formamos dirigentes y buscamos una integridad en las familias de los jugadores; incluso gestionamos bolsas de empleo con diversas empresas para los padres. Queremos llegar a las comunas para infundir valores como el respeto, la no violencia, la generosidad y la gallardía, tanto en la victoria como en la derrota. Hoy, por ejemplo, tenemos una alianza con una constructora para facilitar el acceso a vivienda propia para nuestros afiliados. Es algo que nunca se había visto en una liga deportiva. Actualmente contamos con 224 clubes que, al formalizarse, empiezan a gozar de todas estas prebendas”.