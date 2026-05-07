“Se acabó el peaje hacia el profesionalismo”: la apuesta de la Liga de Antioquia por limpiar el fútbol

El fútbol aficionado de Antioquia se encamina a recuperar la hegemonía nacional que ostentó en el pasado, respaldado por una gestión directiva que en los últimos tres años ha impulsado la metamorfosis que la afición reclamaba. Su actual presidente, el médico Federico Upegui, quien cuenta con trayectoria en Atlético Nacional y las selecciones juveniles de Colombia, lidera, junto al comité ejecutivo, un ambicioso programa que combina lo deportivo con lo social. En diálogo con EL COLOMBIANO, Upegui hizo revelaciones contundentes. Entre ellas, destacó la estrategia implementada para erradicar la corrupción —específicamente la idea de que un jugador deba pagar dinero para integrar una selección o proyectarse al profesionalismo— y abordó la problemática de las muertes súbitas en niños durante las competencias, derivadas de la falta de controles médicos y nutricionales adecuados. Escuche aquí: El fútbol aficionado de Antioquia se levanta de las cenizas ¿En qué estado se encuentra la entidad hoy en día? “Es fundamental que la gente conozca el trasfondo de lo que vive hoy la Liga Antioqueña de Fútbol. Hemos atravesado una metamorfosis abismal en solo tres años, transformándonos en lo deportivo, económico, administrativo y laboral. Sin embargo, nuestro enfoque va mucho más allá de “patear el balón”. Queremos formar personas. Capacitamos a cuerpos técnicos, formamos dirigentes y buscamos una integridad en las familias de los jugadores; incluso gestionamos bolsas de empleo con diversas empresas para los padres. Queremos llegar a las comunas para infundir valores como el respeto, la no violencia, la generosidad y la gallardía, tanto en la victoria como en la derrota. Hoy, por ejemplo, tenemos una alianza con una constructora para facilitar el acceso a vivienda propia para nuestros afiliados. Es algo que nunca se había visto en una liga deportiva. Actualmente contamos con 224 clubes que, al formalizarse, empiezan a gozar de todas estas prebendas”.

¿Cómo trabaja la Liga para que Antioquia recupere su dominio en el fútbol aficionado del país?

“Me gustaría que los técnicos profundizaran en esto, pero los datos son contundentes. El año pasado fuimos campeones masculinos en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-21. En fútbol sala, ganamos los torneos en Itagüí y Bogotá con un rendimiento del 100%. Ese relato de que las selecciones Antioquia están conformadas por jugadores de otros departamentos es falso. Actualmente, el 80% de nuestros jugadores son nacidos aquí. Es cierto que muchos talentos de regiones como Bolívar o La Guajira quieren migrar a Antioquia, y es natural: aquí tenemos cinco equipos profesionales, hay más prensa, más empresarios y mejores oportunidades de salida al exterior. Antioquia es la cuna donde se potencializa el fútbol en Colombia. Además, ya no solo convocamos a los jugadores de Nacional o Medellín; buscamos en todos los clubes afiliados para estructurar planes de trabajo exitosos”. Le puede interesar: ¡Antioquia es campeón! Equipo Sub-13 de fútbol alcanzó título 127 de la región en torneos nacionales ¿Cómo articular nuevamente el trabajo para que los clubes profesionales vuelvan a ver en la Selección Antioquia su base principal? “El jugador antioqueño tiene una característica sui géneris: no le gusta perder, le duele profundamente la derrota. Hay muchísimo talento, pero hace falta que los veedores y directivos de los clubes profesionales crean más en nuestro jugador juvenil. A veces el dirigente prefiere al jugador que viene de fuera, que habla distinto y cobra en dólares, ignorando que aquí tenemos la “cuna”. Me tomé el atrevimiento de invitar a amigos del fútbol profesional a ver nuestra final Sub-21 en Bogotá; no fueron. Debemos recuperar esa conciencia. Hoy nuestros jóvenes ya tienen historia; conocen el legado de Francisco Maturana, Víctor Aristizábal o Camilo Zúñiga, y eso les permite jugar sin complejos ante potencias como Brasil o Argentina”.

El médico Federico Upegui, en compañía de Elder Acavedo, director ejecutivo de la Liga. FOTO ALEJANDRO BERMÚDEZ

Usted ha integrado a exjugadores como Álvaro “El Polaco” Escobar al proceso. ¿Qué buscan con estos acercamientos?

Teníamos una preocupación real: la corrupción. Históricamente, en muchos procesos, se permeó la idea de que para que un joven llegue a una selección o a un equipo profesional, hay que pagar. Eso es gravísimo porque se pierde el talento que no tiene recursos y se engaña al jugador. Por eso, trajimos a personas con trayectoria y ética comprobada, que estén “por encima del bien y del mal” y no tengan afán de protagonismo. Contamos con Álvaro Escobar, con el preparador físico Jorge Ruiz —de amplio recorrido internacional— y con figuras como Hugo Alejandro Tuberquia. Queremos recuperar la esencia de la Selección Antioquia con trabajo honesto y profesional. Un tema recurrente es la violencia de los padres de familia en los torneos. ¿Cuál es el plan de choque frente a este problema social? “Los padres están dañando los torneos y esa es una imagen que no podemos proyectar. Muchas veces reflejan su estrés y carga laboral en la cancha. Creen que todos tienen al mejor jugador del mundo en casa y descargan su frustración contra los árbitros. Nuestra respuesta es la educación. Acercamos a Wílmar Roldán para enseñar las reglas de juego a dirigentes y técnicos. También trabajamos con psicólogos y trabajadores sociales para activar protocolos de violencia. El año pasado tuvimos incidentes graves en una final Sub-13, pero tras un trabajo de intervención, este año hemos visto una convivencia mucho más armónica. No queremos esperar a que ocurra una tragedia para actuar”.

Como médico deportólogo, ¿cómo maneja la Liga la prevención de salud y casos de muerte súbita o lesiones graves en jóvenes?