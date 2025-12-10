EPS deben asumir cuidadores cuando las familias no puedan

La Corte Constitucional volvió a dejar claro que las EPS están en la obligación de proporcionar un cuidador a aquellos pacientes que lo necesiten y que no cuenten con uno. Lo hizo en la sentencia T-319 de 2025, en la que resolvió el caso de una cartagenera de 100 años cuyos familiares no podían hacerse cargo de ella. Le puede interesar: “Hoy, los adultos mayores viven hasta 40 años más después de su jubilación”: ¿Está Medellín preparada? Lucía –el seudónimo con el que la Corte se refiere a la mujer en el documento– es afiliada a la EPS Mutual Ser y está diagnosticada con 18 enfermedades, algunas de ellas crónicas o incapacitantes, como diabetes, osteoporosis e hipertensión. Debido a eso, necesita de cuidados especiales, al igual que servicios médicos domiciliarios. El problema es que sus ocho hijos tienen más de 70 años y múltiples enfermedades de base que ya les impiden ayudar a Lucía a hacer las tareas básicas del día a día como comer, bañarse o caminar, y también sostenerla económicamente. Incluso, la mujer señala que su pensión la ha destinado casi que en su mayoría para pagar los servicios de una cuidadora. Por eso fue que en noviembre de 2024, Lucía colocó una tutela pidiendo un cuidador permanente, visitas domiciliarias y medicamentos, pero en un principio estos no fueron concedidos porque no había una orden médica que respaldara el servicio de enfermería ni pruebas de que la situación fuera inmediata. Después, en primera instancia, el juez le dio la razón a la paciente y ordenó a la EPS entregar un cuidador permanente y garantizar todo el tratamiento médico necesario, pero rechazó otras solicitudes de atención en casa porque no había pruebas de que hubieran sido ordenadas por un médico. Y en segunda instancia el fallo anterior fue confirmado parcialmente: se aseguró que no se sabía si médicamente Lucía necesitaba un cuidador, pero se le envió una valoración para comprobarlo. En su sentencia, la Corte Constitucional le puso punto final a la discusión: ordenó que la EPS debe garantizarle a la adulta mayor un cuidador de manera inmediata y que la acompañe durante doce horas al día. Pero además de resolver la situación de Lucía, el tribunal reafirmó que las EPS están en la obligación de proporcionar un cuidador en casa a esos pacientes que, ya sea por motivos familiares o económicos, no cuentan con uno. Como explicó en la sentencia, su decisión se sustenta en que el cuidado es un derecho que todo ciudadano tiene, a pesar de que actualmente está en construcción. Y también aclaró que el cuidado de una persona –ya que esto no solo aplica para adultos mayores, sino también para personas con discapacidad o con otro tipo de condición que impidan su desarrollo–, puede quedar a manos de la EPS si hay órdenes médicas e historias clínicas que afirmen que es necesario el servicio y que la familia no tenga la capacidad de encargarse de la persona, ya sea por su edad, su situación de salud o económica.

¿Por qué importa esta decisión?

Porque reconoce explícitamente que el cuidado es un derecho que se puede y debe exigírsele al Estado. Johanna Gómez, investigadora sobre economía del cuidado y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, le explicó a EL COLOMBIANO que, a parte de ese punto, otra clave que trae la sentencia es que “refuerza ese principio de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, las familias y las EPS, y la idea de que cada actor tiene un rol concreto en la forma como se proveen los cuidados. No se trata de que esta carga recaiga únicamente en las familias ni, mucho menos, solo en las mujeres, que históricamente han asumido la mayor parte de este tipo de trabajo”.