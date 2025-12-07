“Hoy, los adultos mayores viven hasta 40 años más después de su jubilación”: ¿Está Medellín preparada?

El envejecimiento ya está aquí. Aunque al hablar del ritmo acelerado con el que la población mundial se está haciendo mayor suelen usarse proyecciones de cinco, diez o quince años, hay que anticiparse a los retos que este proceso implica para un país. En Colombia, por ejemplo, se estima que en 2050 una de cada cinco personas tendrá más de 65 años. Y en Medellín no hay que irse tan lejos en el calendario: para 2035, la capital antioqueña será la segunda ciudad más envejecida del país, después de Cali. Para esa época, se espera que el 22 % de la población tenga más de 60 años, mientras que los menores de 15 solo representarán el 14 %.
Este rápido envejecimiento exige transformaciones en los sistemas de salud, pensiones y cuidado. Pero llegar a una edad avanzada en buen estado de salud también requiere cambios en los hábitos cotidianos. Así lo considera Oswaldo Restrepo, médico paisa que se ha dedicado a estudiar la medicina preventiva, la medicina del estilo de vida y la epigenética.
El resultado de años de investigación se ha materializado en su libro Vive al 100 más allá de los cien y en la creación de Vive Más y Mejor, el primer encuentro internacional de longevidad de Medellín. EL COLOMBIANO conversó con Restrepo sobre el contexto actual del país y de la ciudad frente al acelerado ritmo de envejecimiento, las iniciativas que desde la medicina deberían adaptarse para promover un envejecimiento saludable y las formas de transformar los hábitos en cualquier etapa de la vida.