Empresas e industrias se quedarían sin gas durante el puente festivo: Gobierno prioriza hogares y térmicas del Caribe

El Ministerio de Minas y Energía lanzó una alerta esta semana: no hay suficiente gas natural en el país para atender a todos los sectores.
A través de una circular emitida este miércoles, la cartera ordenó priorizar la entrega del combustible a los usuarios esenciales y a las generadoras térmicas de energía ubicadas en la Costa Caribe, a partir de este viernes —justo cuando comenzará el mantenimiento programado de la planta Spec, la principal terminal de importación de gas natural de Colombia.
La medida, firmada por la ministra encargada Karen Shutt, busca asegurar que los hogares y el sistema eléctrico no sufran cortes durante el puente festivo, en un contexto de oferta limitada.
Lea más: Ecopetrol desarrollará desde Coveñas, Sucre, un nuevo proyecto para importar gas natural