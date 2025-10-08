Empresas e industrias se quedarían sin gas durante el puente festivo: Gobierno prioriza hogares y térmicas del Caribe

El Ministerio de Minas y Energía lanzó una alerta esta semana: no hay suficiente gas natural en el país para atender a todos los sectores. A través de una circular emitida este miércoles, la cartera ordenó priorizar la entrega del combustible a los usuarios esenciales y a las generadoras térmicas de energía ubicadas en la Costa Caribe, a partir de este viernes —justo cuando comenzará el mantenimiento programado de la planta Spec, la principal terminal de importación de gas natural de Colombia. La medida, firmada por la ministra encargada Karen Shutt, busca asegurar que los hogares y el sistema eléctrico no sufran cortes durante el puente festivo, en un contexto de oferta limitada. Lea más: Ecopetrol desarrollará desde Coveñas, Sucre, un nuevo proyecto para importar gas natural

Escasez de gas, lo que el Gobierno reconoció

En la comunicación oficial, el Ministerio explicó que, “de la confrontación de las cantidades requeridas y las contratadas, conforme a la información remitida por las empresas, se deriva la necesidad de impartir lineamientos de carácter imperativo para priorizar el abastecimiento de gas natural para el servicio público de energía eléctrica”.

Traducido a un lenguaje más claro: Colombia no tiene suficiente gas disponible para cubrir toda la demanda interna mientras la planta Spec esté en mantenimiento. La situación fue discutida en la reunión del Consejo Nacional de Operaciones (CNO) de gas, donde se reconoció que, pese a los esfuerzos de los productores y comercializadores, no fue posible cubrir completamente las necesidades del sistema.

Productores deberán redirigir su oferta

Según la circular, productores de gas como Canacol, Ecopetrol y Hocol deberán redirigir parte de su producción para abastecer con prioridad a los usuarios definidos por el Gobierno. En total, se les ordenó destinar entre 72,9 y 111,4 GBUTD (Gigabritish Thermal Units por Día) a los sectores considerados esenciales, de acuerdo con la resolución emitida a mediados de septiembre. Esa resolución estableció el orden de prioridad para los días de restricción: -Usuarios residenciales (hogares y comunidades). -Conductores que dependen del gas vehicular. -El sistema de transporte de gas natural. -Las plantas térmicas del Caribe, que necesitan este combustible para garantizar la generación eléctrica.



