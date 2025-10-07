Los inconvenientes que afrontaría Ecopetrol para importar gas por Coveñas: demoras, costos y viabilidad

Ecopetrol decidió poner su proyecto de regasificación del Caribe colombiano en el Golfo de Morrosquillo.
La empresa estatal confirmó que, tras varios estudios técnicos, Coveñas (Sucre) ofrece mayores ventajas en tiempos de entrada y viabilidad técnica frente a Ballena (La Guajira), la alternativa que hasta hace poco lideraba las discusiones sobre seguridad energética.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ya autorizó a Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, para adelantar actividades de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) en la Terminal Marítima de Coveñas.
Con esto, la petrolera avanza en su plan de instalar una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU), una infraestructura que permitirá importar gas para atender la creciente demanda nacional.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, explicó en rueda de prensa que Coveñas aprovechará la infraestructura portuaria existente, concesionada a Cenit por más de tres décadas, lo que reduce costos y riesgos de construcción.
“El estudio nos ha mostrado las bondades y los beneficios, los menores riesgos que tendría la infraestructura en Coveñas. Básicamente se trata de aprovechar la concesión portuaria y la logística ya instalada”, afirmó Roa.
