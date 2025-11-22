Esposa de Benedetti reveló cómo el ministro reclama su sueldo tras quedarse sin tarjetas por estar en la Lista Clinton

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluir al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada lista Clinton continúa generando fuertes afectaciones a la vida financiera del funcionario.

Su esposa, Adelina Guerrero, aseguró que la noticia los golpeó profundamente como familia y relató como al ministro le quitaron sus tarjetas.

La temida lista OFAC es destinada en especial a grandes narcos, terroristas y dictadores. Los sancionados enfrentan dificultades para tener cuentas y tarjetas bancarias e incluso recibir su salario, pues están vetados ante las empresas estadounidenses como Visa o Mastercard.

Relacionado: Armando Benedetti ya siente el golpe de la Lista Clinton: “Me bloquearon la tarjeta; estoy mal”

“Estuvimos varios días en shock, varios días impactados. Para mí la lista Clinton desde que existe, siempre se habían metido personas narcotraficantes. Nunca hemos tenido ningún tipo de actividad alrededor del narcotráfico. Terminar en una lista al lado de narcotraficantes es muy fuerte y además las sanciones que vienen con eso”, dijo a la revista Semana.

Cabe recordar que no solo el ministro ha sufrido los efectos de la medida, sino también el presidente Gustavo Petro, el hijo del mandatario Nicolás Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, quienes también fueron incluidos en la lista.

Lea más: ¿De qué vive Verónica Alcocer? Así es su vida de lujo en Suecia junto a varios millonarios a pesar de estar en la Lista Clinton

Uno de los primeros golpes fue la cancelación inmediata de las tarjetas de Benedetti y que pocos días después recibió una carta informándole que sus cuentas bancarias también serían cerradas.

Mencionó que, a raíz de estas restricciones, el ministro debe ahora recibir su salario mediante un cheque que debe cobrar personalmente en una entidad bancaria.