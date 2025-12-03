EE.UU. paralizó procesos de residencia y ciudadanía a migrantes de casi 20 países: estos son

Estados Unidos suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia para migrantes de 19 países, incluidos Cuba, Haití y Venezuela, en una medida que intensifica la política antimigratoria del presidente Donald Trump.

El magnate republicano ha endurecido particularmente su posición frente a estas tres naciones latinoamericanas, especialmente con Venezuela los últimos meses al ordenar un despliegue militar sin precedentes en el Caribe.

Trump asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, pero Caracas denuncia que el objetivo es derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Cuba, en tanto, se halla bajo un embargo comercial estadounidense desde hace más de seis décadas y Haití, el país más pobre de América, está sumido en una crisis humanitaria por la violencia pandillera.

Según un memorando oficial al que accedió la AFP, la administración de Trump paralizó la tramitación de “green cards” o tarjetas de residencia así como los procesos de ciudadanía para las personas procedentes de un total de 19 países que ya habían estado sujetos a restricciones de viaje en junio.

La medida afecta, además de Cuba, Haití y Venezuela, a Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán y Yemen.

Altos cargos estadounidenses habían indicado los últimos días que endurecerían las políticas migratorias luego de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros cerca de la Casa Blanca en Washington.

El sospechoso del ataque, que se cobró la vida de una guardia, es un ciudadano afgano que el martes se declaró no culpable de cargos de asesinato.

El hombre llegó a Estados Unidos durante las evacuaciones masivas que siguieron a la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán en 2021.