Trump lanza dura advertencia a Colombia al elevar presión militar contra el narcotráfico en la región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir el tono de sus declaraciones sobre la lucha antidrogas en el Caribe y aseguró que su gobierno iniciará “muy pronto” ataques directos contra cárteles del narcotráfico dentro de territorio venezolano. En medio de ese anuncio, lanzó una advertencia que encendió alarmas en la región: “Colombia también es susceptible de ser atacada”. Conozca: ¿Se acerca la salida de Maduro? Lo que hay detrás de la supuesta “negociación” y qué tan real es que deje el poder Las afirmaciones del mandatario se produjeron después de un operativo estadounidense contra lanchas que, según Washington, transportaban droga hacia su país. Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses ya identificaron rutas, redes y responsables de estas operaciones.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo en una declaración a la prensa.

“Colombia tiene fábricas enteras de cocaína”

Minutos después, el mandatario lanzó la frase que generó mayor preocupación: “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína; cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no solo Venezuela”.

Trump no aclaró si su advertencia obedece a un plan militar concreto o si se trata de un mensaje político para aumentar la presión sobre la administración de Nicolás Maduro, con la cual mantiene una disputa abierta. Lea también: Una llamada, el ultimátum y la presión militar: lo que dejan ver los acercamientos entre Trump y Maduro Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión regional, marcado por el aumento de operaciones antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y por los constantes señalamientos del mandatario a gobiernos vecinos.

El llamado del papa León XIV a evitar una acción militar