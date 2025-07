Mujer que había perdido $40 millones después de que la abordaran con un “raspa y gana” recuperó la plata

A doña Nidia Rincón, la mujer de 73 años que fue abordada en el Centro de Medellín por unos jóvenes que le ofrecieron destapar un “raspa y gana” y menos de una hora después ya tenía una deuda por 40 millones de pesos le devolvieron la plata, pero Claudia Ospina, su hija, sigue firme en que lo que iban a hacer con su mamá a era una estafa.

Ella dice que si recuperó esa gruesa suma fue por la manera como emprendieron la reclamación, por las publicaciones que hicieron al respecto medios de comunicación como EL COLOMBIANO y por “las oraciones al cielo”, pero lamenta que estas mismas personas sigan, según ella, engañando a la gente.

El 3 de julio pasado al mediodía, doña Nidia realizaba unas diligencias cerca del Parque de Bolívar acompañada de dos hermanas de 70 y 68 años. Cuando caminaban por el Pasaje Junín las abordaron varios muchachos vestidos “con pijama de enfermeros”, según le relataron a Claudia, para ofrecerles una supuesta oportunidad de ganarse un premio al raspar un papel. La suerte supuestamente fue para doña Nidia, a quien le salió que podía reclamar un mercado.

Luego de eso las llevaron a un local en el segundo piso del pasaje comercial Maracaibo, para hacerle la entrega del regalo. Solo que un requisito era que llenaran unas encuestas en las que les pedían mucha información sobre sus vidas y así se dieron cuenta de que una de las hermanas Rincón no tenía casa; por eso les prometieron, según Claudia, que podían ayudar a tramitarle un subsidio del Gobierno; después, como esa hermana no tenía la cédula, le pidieron la de doña Nidia para emprender el supuesto proceso. También le habrían tomado el celular y las tarjetas de crédito y débito por un rato.

Igualmente, firmó varios documentos porque supuestamente iba a ser a nombre de ella que tramitarían el apoyo estatal que en realidad iba para su hermana, algo que suena inverosímil.

Posteriormente, se darían cuenta de que doña Nidia aparecía tramitando un préstamo que al parecer tenía preaprobado con su banco y que de manera casi simultánea, apenas en 13 minutos, entre las 12:07 y las 12:20 de aquel 3 de julio le habían vaciado esa misma cantidad mediante retiros supuestamente hechos por ella misma.

“Ella no se explica por qué entregó todo, si no la amenazaron ni nada; yo digo que ella no estaba en sus cinco sentidos; no se quedaron con el celular, pero como tienen todos los documentos de ella y saben dónde vive por la encuesta, mientras le hablaban le descargaron la aplicación de banca móvil y le tramitaron un crédito; no sabemos si era que ya lo tenía preaprobado; eso lo tuvieron que hacer ellos mismos porque mi mamá casi que no sabe usar el teléfono, sino para llamar”, explicó Claudia para un artículo de este diario.

