Esto dice la carta que Melania Trump le mandó a Vladimir Putin

Medios internacionales recogieron la información. Se trata de una petición de Paz.

  • Melania Trump le envió una carta al presidente ruso Vladirmir Putiin pidiéndole firmar la paz. Foto: Afp
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó a Vladimir Putin una carta escrita por su esposa Melania Trump en la que le pide al mandatario ruso que haga la paz en nombre de los niños.

Siga leyendo: ¿Trump se arrugó en Alaska?: renunció a un alto el fuego en Ucrania tras cumbre con Putin

La oficina de la primera dama replicó el sábado un artículo de Fox News en la red X que contiene la breve carta, un día después de que Trump y Putin no lograran alcanzar un acuerdo en su reunión de alto nivel sobre Ucrania.

Putin leyó la “carta de paz” inmediatamente después de que Trump se la entregara, mientras las delegaciones de ambas partes observaban, según Fox News.

Lea aquí: Aumentan deportaciones de colombianos desde EE. UU.: más de 23.000 connacionales han sido expulsados en 2025

“En el mundo actual, algunos niños se ven obligados a llevar una risa silenciosa, ajenos a la oscuridad que los rodea”, reza la misiva, que no menciona a Ucrania directamente.

“Señor Putin, usted puede restaurar por sí solo sus risas melodiosas (...) Al proteger la inocencia de estos niños, hará algo más que servir a Rusia: servirá a la humanidad misma”, prosigue la carta firmada por Melania.

Le puede interesar: Sacrifican tres cachorros de tigre siberiano en zoológico de Alemania tras abandono de su madre

“Una idea tan audaz trasciende todas las divisiones humanas, y usted, señor Putin, está preparado para implementar esta visión con un simple trazo de bolígrafo hoy mismo”, dice el texto. “Es el momento”, afirma.

