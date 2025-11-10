Con una nueva app y con los conductores de buses como voceros, la Alcaldía de Medellín quiere llenar los colegios en el 2026

Con el compromiso de que ninguna niña, niño, joven o adulto se quede por fuera del sistema educativo, La Alcaldía de Medellín dio apertura a la campaña de matrículas del programa En el Colegio Contamos con Vos, una iniciativa que fortalece la difusión de la oferta educativa y promueve el derecho a la educación para todos.
Como parte de esta estrategia, la Administración Distrital puso en funcionamiento un nuevo aplicativo que les permitirá a los ciudadanos filtrar las instituciones por comuna, barrio o nombre, y conocer sus servicios, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar (PAE), transporte, educación complementaria, media técnica, inclusión, programas de bilingüismo, cultura y deportes, además de los datos de contacto de cada colegio. Esta herramienta ofrece acceso directo al portal Busca Tu Cupo, donde los acudientes pueden realizar la solicitud de matrícula de manera sencilla y rápida.