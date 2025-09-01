PAE en Antioquia: ¿qué pasará con la alimentación escolar ante riesgo por falta de recursos del Gobierno nacional?

Tras conocerse la alerta reciente de la Contraloría General de la República sobre la posibilidad de que más de 3,5 millones de estudiantes del país se queden sin alimentación escolar a partir de septiembre debido a un déficit, desde la Gobernación de Antioquia anunciaron que el departamento tiene asegurados los recursos para funcionar hasta el final del calendario escolar de 2025 e, incluso, para garantizar el programa desde el primer día de clases de 2026.
Le puede interesar: Más de 3,5 millones de estudiantes podrían perder alimentación escolar por un déficit de $500 mil millones, alerta la Contraloría
Hace algunos días, la Contraloría dijo que en la Nación hay un déficit que asciende a los $500.000 millones en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que podría dejar a distintos territorios sin el giro de recursos para garantizar la comida a los niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos. Por ello, el órgano de control instó al gobierno nacional a tomar acciones antes de que comenzara septiembre, con el fin de que no se afectara la operación del plan alimentario.
En medio de esta situación, desde Antioquia dieron un parte de tranquilidad a los estudiantes beneficiarios del PAE y sus familias. Por un lado, la asamblea departamental aprobó a la gobernación vigencias futuras excepcionales por $189.000 millones para asegurar la cobertura del PAE a 315.972 estudiantes de los 116 municipios no certificados en educación del departamento a partir del día uno del calendario escolar del próximo año.