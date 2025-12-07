Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la saga llega a cines el próximo 19 de diciembre

El 19 de diciembre llega a los cines Avatar: Fuego y ceniza, tercera entrega de la franquicia protagonizada por Zoe Saldaña como Neytiri. Más allá del despliegue visual y tecnológico que caracteriza a la saga creada por James Cameron, la actriz ha reflexionado sobre la profunda dimensión política, emocional y social que la envuelve y cómo guarda relación directa con la realidad contemporánea.

“Si estás en una posición en la que puedes despertarte cada día e ir a trabajar en paz, volver a casa de una pieza, tus hijos vuelven del colegio y sus vidas no han sido amenazadas, y tu esposa, marido o padres regresan a casa y están bien, entonces eres una persona privilegiada”, ha explicado Saldaña en una entrevista con CBR, donde subraya que la situación de la familia Sully, que vive en un mundo en crisis y guerra que los fuerza a desplazarse, no es algo ficticio.

La actriz ha añadido que “el privilegio ya no es el dinero, la riqueza, el éxito ni la acumulación de bienes materiales”, sino “poder vivir un día más sin experimentar algún tipo de conflicto que no tiene nada que ver contigo y, de todas formas, destruye por completo tu mundo y tu vida”. Saldaña lamenta que “estamos viendo eso en todo el planeta”.