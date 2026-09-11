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En estado crítico permanece el estudiante que se autolesionó con un arma tras balacera en colegio de Medellín

El menor tendría 17 años y cursaba el grado décimo en la Institución Educativa Gabriel García Márquez. Dos adultos fueron capturados y serán judicializados.

  • Adolescente que se autolesionó con un arma en colegio de Medellín permanece en estado crítico. FOTOS: Capturas de video
    Adolescente que se autolesionó con un arma en colegio de Medellín permanece en estado crítico. FOTOS: Capturas de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 39 minutos
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Permanece en estado crítico el adolescente de 17 años que ingresó con un arma de menor letalidad a la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio Villa Lilliam, comuna 8 (Villa Hermosa) de Medellín. El plantel se encuentra exactamente en la carrera 8A con calle 57A.

El caso ocurrió sobre las 8:10 a. m. del miércoles 9 de septiembre, cuando el estudiante de décimo grado habría entrado irregularmente a la institución para intimidar a los docentes y al rector.

Lea también: ¿Iba a atacar a los profesores? Esta sería la razón de la balacera en un colegio de Medellín que dejó a un adolescente lesionado

En ese lugar se produjo una balacera cuando el adolescente entró a uno de los salones en compañía de otros dos hombres, de 37 y 46 años, señalados de retirar el arma del sitio tras el incidente. Ambos fueron capturados y posteriormente serán judicializados por porte ilegal de armas y por la presunta utilización de un menor en la comisión de delitos.

Además, se conoció que, tras lo ocurrido, el estudiante se habría autolesionado con la misma arma, por lo que fue trasladado a un centro médico. Sin embargo, La FM conoció que fue operado hacia las 4:30 de la tarde de ese día y, desde entonces, permanece en estado crítico en el Hospital San Vicente Fundación.

Entérese: Balacera en institución educativa del barrio Villa Lilliam, Medellín, dejó un adolescente lesionado

Desde el año pasado, el adolescente estaba recibiendo acompañamiento psicosocial por crisis emocionales y problemas de convivencia, a través del proyecto de la Ruta de Escuela de Entorno Protector de la Secretaría de Educación.

Las autoridades revelaron que, en las últimas semanas, había presentado comportamientos que venían generando problemas de convivencia al interior de la institución educativa.

Por tal motivo, el comité de convivencia tomó la decisión de que el estudiante tomara sus clases durante un tiempo de manera remota y desde casa, mientras continuaba recibiendo acompañamiento de profesionales para atender su conducta.

La Institución Educativa Gabriel García Márquez, por su parte, suspendió las clases dentro del plantel mientras esperan normalizar la situación y continuar apoyando la investigación de las autoridades. De acuerdo con la información preliminar, actualmente hay 51 docentes y más de 1.000 estudiantes en la institución educativa.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el estado de salud del adolescente de 17 años involucrado en el incidente de la institución Gabriel García Márquez?
El adolescente permanece en estado crítico en el Hospital San Vicente Fundación, luego de ser operado aproximadamente a las 4:30 p. m. del miércoles 9 de septiembre.
¿Qué ocurrió con el estudiante que ingresó armado a un colegio de Medellín?
El estudiante de décimo grado habría ingresado irregularmente a la institución con un arma de menor letalidad para intimidar a docentes y al rector. Luego se habría autolesionado con la misma arma y fue trasladado a un centro médico.
¿Quiénes fueron capturados por el incidente en el colegio Gabriel García Márquez?
Fueron capturados dos hombres, de 37 y 46 años, quienes habrían acompañado al adolescente y son señalados de retirar el arma de la institución después del incidente.
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