Estudiante sufrió fuerte dolor de cabeza durante el Icfes y murió días después: le descubrieron un tumor

El dolor de cabeza inició cuando la estudiante presentaba la evaluación de las Pruebas Saber 11 del Icfes. En su institución educativa lamentaron su partida.

  • La joven tenía 16 años y hacía parte del grupo de control ambiental de su municipio. FOTO COLPRENSA
    La joven tenía 16 años y hacía parte del grupo de control ambiental de su municipio. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 19 minutos
bookmark

Luisa Fernanda Bohórquez tenía 16 años, era estudiante de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María en el municipio de El Concello (Caquetá). Falleció después de padecer un dolor de cabeza que inició en medio de la presentación de las pruebas Saber 11 del Icfes.

Las pruebas –que convocan cada año a los estudiantes del grado once– se realizaron el pasado 10 de agosto en todo el territorio colombiano. Luisa, como los demás estudiantes, se sometió a la evaluación que pretendía calificar sus habilidades en lectura crítica, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas e inglés.

Lea más: Manifestación de amor urgente: Fabio se casó con Leidy antes de morir por una enfermedad terminal en Cúcuta

La joven, mientras presentaba la prueba, registró un fuerte dolor de cabeza que la obligó a pausar la evaluación. Cuando terminó la jornada acudió a un centro médico.

Inicialmente, la joven fue diagnosticada con migraña y le dieron algunos medicamentos para combatir los síntomas. Sin embargo, su estado de salud empeoró y tuvieron que ordenar su traslado a un centro de salud de mayor complejidad.

Le realizaron exámenes médicos que arrojaron un nuevo diagnóstico: tenía un tumor cerebral que había pasado desapercibido. La joven fue llevada a cirugía y falleció en medio de la intervención quirúrgica este 17 de agosto

Entérese: Hace 45 años nació la Facultad de Artes de la Udea

“Con respeto y cariño, honramos su vida, su partida nos llena de profunda conmoción y tristeza, pero también nos invita a conmemorar su legado y memorias. Hoy nos unimos en solidaridad con su familia y amigos ofreciendo nuestras sinceras condolencias”, dijo la Institución Educativa en un comunicado.

En la institución educativa organizaron homenajes a la estudiante con flores y cartas donde expresaban su dolor por la partida.

“Lamentamos el fallecimiento de Luisa Fernanda Bohórquez Morales, líder juvenil del Grupo de Control Social Ambiental en Doncello Caquetá del programa ‘Alerta Por Mi Ambiente’ y extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia”, señaló el Ministerio de Ambiente en su cuenta de X.

