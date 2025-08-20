Estudiante sufrió fuerte dolor de cabeza durante el Icfes y murió días después: le descubrieron un tumor

Luisa Fernanda Bohórquez tenía 16 años, era estudiante de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María en el municipio de El Concello (Caquetá). Falleció después de padecer un dolor de cabeza que inició en medio de la presentación de las pruebas Saber 11 del Icfes.

Las pruebas –que convocan cada año a los estudiantes del grado once– se realizaron el pasado 10 de agosto en todo el territorio colombiano. Luisa, como los demás estudiantes, se sometió a la evaluación que pretendía calificar sus habilidades en lectura crítica, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas e inglés.

La joven, mientras presentaba la prueba, registró un fuerte dolor de cabeza que la obligó a pausar la evaluación. Cuando terminó la jornada acudió a un centro médico.

Inicialmente, la joven fue diagnosticada con migraña y le dieron algunos medicamentos para combatir los síntomas. Sin embargo, su estado de salud empeoró y tuvieron que ordenar su traslado a un centro de salud de mayor complejidad.