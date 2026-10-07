Estudiante de 17 años murió ahogado en una laguna de Santa Rosa de Osos

Una jornada de trabajo entre padre e hijo en una finca pequeña de la vereda La Chorrera, en Santa Rosa de Osos, terminó en una lamentable tragedia que enluta al municipio por la muerte de Juan Manuel Hincapié Espinosa, un joven de 17 años, tras ahogarse en una laguna.

Según relató el alcalde, Bernardo Molina, a EL COLOMBIANO, el lunes 5 de octubre, hacia las 4:00 o 5:00 de la tarde, el joven, y su padre, estaban faenando una vaca de la familia que había muerto para aprovechar la carne.

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El padre fue hasta la casa por unos costales para echar la carne. Mientras tanto, el joven habría dejado a un lado su ropa y su celular. Cuando el padre regresó, ya lo encontró bajo el agua. “El joven se quedó solo, se tiró a bañar en el lago y se ahogó”, dijo el mandatario.

El alcalde cree que Juan Manuel se metió a la laguna para refrescarse del calor, pero no está establecido cómo ocurrió el ahogamiento. Es, dijo, una laguna pequeña pero profunda, una especie de hueco. “En todo caso, lo encontraron muerto al interior de una laguna que tiene la quebrada”, señaló.