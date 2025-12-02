Expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue liberado de prisión en EE. UU. tras ser indultado por Trump

El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, informó su esposa este martes 2 de diciembre. Le puede interesar: Familia Dell donará USD 6.250 millones para ampliar las “cuentas Trump” a 25 millones de niños en EE. UU. El indulto y la liberación de Hernández ocurrieron en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. También coincide con la “presión” de Trump a favor del candidato derechista Nasry Asfura en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa. Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es “una vez más un hombre libre”, anunció su esposa, Ana García de Hernández, en redes sociales.

La esposa del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. FOTO: AFP

Su esposo fue liberado la noche del lunes y “trasladado a un lugar seguro”, declaró poco después la exprimera dama al canal Televicentro de Honduras, tras hablar con su esposo por videollamada. “Muy emocionados junto a nuestros hijos, nuestra suegra, de poder verlo”, dijo. En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente. Este martes, Trump minimizó la implicación de Hernández en el tráfico de drogas y dijo sentirse “muy bien” respecto al indulto. “Bueno, él era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país. Y porque él era el presidente, fueron tras él”, dijo Trump a reporteros. “Si tienes algunos traficantes de drogas en tu país y eres el presidente, no necesariamente pones al presidente en prisión por 45 años”, prosiguió el republicano, que tachó lo ocurrido de una “horrible cacería de brujas”.

Al parecer todo fue un trato “injusto” según Trump

Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos poco después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder. En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína —principalmente de Colombia y Venezuela— a través de Honduras. Según la justicia estadounidense, Hernández convirtió a su país en un “narco-Estado”. De acuerdo con la fiscalía, desde 2004 —como diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República—, Hernández participó y protegió a una red de narcotraficantes a cambio de sumas millonarias, entre ellos al mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Los fiscales lo acusaron de esforzarse en ayudar a grupos como el Cártel de Sinaloa de México, que Washington designó como organización terrorista este año.

El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, posando junto al presidente de EE. UU., Donald Trump. FOTO: Getty

Pero Trump consideró que Hernández fue víctima de un “montaje” de su antecesor, Joe Biden, y dijo al anunciar el indulto la semana pasada que fue “tratado de forma muy dura e injusta”. Desde inicios de septiembre, Estados Unidos lleva a cabo una operación contra el narcotráfico en el Caribe que ha dejado 83 muertos en el bombardeo de al menos 20 supuestas narcolanchas. Washington no presentó pruebas para sustentar que los blancos eran efectivamente narcotraficantes. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de encabezar un supuesto cártel, asegura que el objetivo es derrocarlo y apoderarse de las riquezas petroleras del país. El indulto fue criticado por legisladores estadounidenses de ambos partidos. “Trump está destruyendo ilegalmente barcos en el Caribe, supuestamente para detener el ingreso de drogas a Estados Unidos. Sin embargo, indulta al expresidente de Honduras que fue condenado por enviar cocaína a Estados Unidos”, publicó el lunes en X el senador demócrata Ed Markey. “No tiene ningún sentido. Lo que sea que Trump esté haciendo en Venezuela, no tiene que ver con drogas”, agregó. Asimismo, se preguntó, “¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego iríamos tras Maduro por traficar drogas a Estados Unidos?”, sostuvo el senador republicano Bill Cassidy.

Juan Orlando Hernández cuando fue extraditado a los Estados Unidos. FOTO: AFP

¿Decisión de indulto por motivo de injerencia electoral?