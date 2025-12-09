Fajardo no participará en las consultas de marzo e irá a primera vuelta: cinco efectos en la campaña del centro

Luego de que se venciera el plazo para la inscripción de listas para el Congreso y el anuncio de la decisión de partidos políticos de participar en una consulta en miras a la presidencia, el candidato del centro, Sergio Fajardo, aseguró que no participará en ellas y que se irá directamente a medirse en primera vuelta.

Afirmó que “la situación de Colombia requiere un gobierno que represente no solo a personas del llamado centro, sino a personas moderadas desde la izquierda hasta la derecha que quieren soluciones a partir de ACUERDOS y consensos básicos, reunidos alrededor de un nuevo relato de futuro”.