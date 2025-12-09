x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fajardo no participará en las consultas de marzo e irá a primera vuelta: cinco efectos en la campaña del centro

A través de un comunicado en sus redes sociales, el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo aseguró que “Colombia está mamada de la polarización”. Acá las claves de su comunicado.

  • Fajardo aseguró que “el centro existe, pero no es suficiente. Necesitamos una nueva mayoría”. Foto: Colprensa.
    Fajardo aseguró que “el centro existe, pero no es suficiente. Necesitamos una nueva mayoría”. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 minutos
bookmark

Luego de que se venciera el plazo para la inscripción de listas para el Congreso y el anuncio de la decisión de partidos políticos de participar en una consulta en miras a la presidencia, el candidato del centro, Sergio Fajardo, aseguró que no participará en ellas y que se irá directamente a medirse en primera vuelta.

Afirmó que “la situación de Colombia requiere un gobierno que represente no solo a personas del llamado centro, sino a personas moderadas desde la izquierda hasta la derecha que quieren soluciones a partir de ACUERDOS y consensos básicos, reunidos alrededor de un nuevo relato de futuro”.

En desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida