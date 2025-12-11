Falcao García no se retira del fútbol: así se entrena pensando en regreso a las canchas

Radamel Falcao García se ve fuerte, rápido y motivado, y su retiro para el fútbol profesional aún parece lejano.

En su reciente publicación en redes sociales, el reconocido delantero colombiano también dejó claro que su regreso a las canchas se avecina luego de iniciar trabajos de pretemporada.

“Preparándome física, mental y espiritualmente para lo que se viene...”. Así aseguró el delantero de 40 años de edad, quien estuvo prácticamente un semestre por fuera de las canchas luego de terminar su vínculo con Millonarios.

Lea: ¿Falcao al Junior o al Cali? Esto se dice del “Tigre” tras salir de Millonarios

Radamel participó la semana pasada como invitado en el sorteo del Mundial en Washington, donde expresó, con varios medios de comunicación, que se seguía preparando porque en enero piensa retornar a competencias.

Y con las imágenes que el Tigre compartió, y en las que se le ve haciendo ejercicios de velocidad y a alta velocidad, se nota que está firme en su deseo de jugar. Al ser preguntando si su destino sería River Plate, donde dio el salto al fútbol extranjero, el samario respondió sin dar detalles: “Vamos a ver, quiero jugar”.



Siga leyendo: Hermana y madre de Falcao García fueron víctimas de un intento de robo en la vía Chía-Bogotá: “Con pistola en mano”

Radamel es el máximo goleador histórico de la Selección Colombia con 36 goles en 104 partidos.