Qué es la falla intestinal, la enfermedad olvidada que no tiene cifras claras en Colombia

Cuando el 3 de mayo de 2024 Willington de la Cruz ingresó a urgencias en la Fundación Hospital San Pedro, no imaginó que allí permanecería durante los siguientes cuatro meses. Él, de 31 años y oriundo de Pasto, Nariño, recuerda que aquel día el dolor abdominal era tan intenso que lo obligó a correr al hospital. Tras una ecografía, una resonancia y una fistulografía, llegó el diagnóstico: tenía una fístula enterocutánea, una conexión anormal entre el intestino y la piel que hace que el contenido intestinal se filtre hacia el exterior.
Una de las condiciones a las que puede llevar una fístula es la falla intestinal (también conocida como insuficiencia intestinal), que ocurre cuando el intestino no puede absorber los nutrientes necesarios para que el cuerpo cumpla sus funciones. En Colombia, los pacientes con esta condición, que requiere atención altamente especializada, están en búsqueda de reconocimiento y visibilización.
La nutrición es un proceso vital y cuando entra en crisis, como sucede en la falla intestinal, todo el organismo se afecta. Debido a que el intestino ya no absorbe adecuadamente, el paciente no puede alimentarse por vía oral y debe recurrir a la nutrición parenteral: una fórmula especial con proteínas, vitaminas y minerales que se suministra directamente por vía venosa.
“La falla intestinal es menos conocida que otras fallas orgánicas como la cardíaca o la renal. Aunque existe desde hace mucho tiempo, sigue siendo una enfermedad poco visible porque afecta a muy pocos pacientes”, explicó a EL COLOMBIANO Néstor Pedraza, especialista en cirugía hepatobiliopancreática y trasplante multiorgánico de Colombiana de Trasplantes.