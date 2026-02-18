Atención: Metrocable Línea K restablece su servicio tras inconveniente técnico

A las 11:37 de la mañana de este miércoles 18 de febrero, el Metro de Medellín reportó que, por un inconveniente técnico, el Metrocable Línea K, Acevedo - Santo Domingo, estaba fuera de servicio. Sin embargo, al cabo de tres horas, el Metro de Medellín confirmó que ya se restableció el servicio comercial en esta Línea y opera de manera habitual. Ante la contingencia ocurrida, se había activado un Plan de Continuidad para facilitar la movilidad de los usuarios que habitualmente toman este medio para llegar a sus destinos, el cual constaba de las siguientes conexiones: La ruta alimentadora C6-017, saliendo de la estación Santo Domingo y solo realizando parada en la estación Acevedo. Cerca a la estación Andalucía del Metrocable. Allí se abordaba la ruta alimentadora C6-012A con destino a la estación Acevedo.Le puede interesar: El Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite? En las estaciones Popular del Metrocable y Tricentenario del Metro, se estaba abordando la ruta C6-013. Esté atento a las redes sociales oficiales del Metro de Medellín, sobre todo a su cuenta de X, para mantenerse informado ante cualquier novedad en el funcionamiento del sistema. Aunque fallas como la de este miércoles pueden generar retrasos, el Metro de Medellín cuenta con protocolos de seguridad que se activan automáticamente. Cada vez que el sistema detecta una anomalía en los sensores de velocidad, tensión del cable o comunicación entre cabinas, se ordena una parada preventiva. Este procedimiento no significa una falla catastrófica, sino una medida de protección para los usuarios. Tras el restablecimiento, el equipo de mantenimiento realiza:Pruebas de tracción: Verificación de la potencia de los motores. Inspección de pinzas: Revisión del agarre de las cabinas al cable. Sincronización electrónica: Ajuste de los tiempos de entrada y salida en las estaciones Acevedo y Santo Domingo.Siga leyendo: Desde Austria por mar: así llegaron los nuevos rieles para el mantenimiento de la vía férrea en el Metro de Medellín