Caso Uribe: ¿Por qué el fallo del Tribunal fue diferente al de la jueza Heredia? Expertos opinan

El Tribunal Superior de Bogotá ha emitido un fallo en segunda instancia en el caso que ha enfrentado al expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Iván Cepeda. En un giro de 180 grados, el expresidente ha sido absuelto de los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Sobre estos cargos, la jueza Sandra Heredia había declarado en una primera instancia que el exjefe de Estado era culpable, emitiendo así días después una sentencia de 12 años de prisión domiciliaria para Uribe Vélez.
Sin embargo, el equipo legal del exmandatario llevó el caso a una segunda instancia, la cual llegó a su momento crucial este martes, 21 de octubre, cuando el Tribunal Superior en cabeza del magistrado Manuel Antonio Merchán dio a conocer el fallo sobre las acusaciones en contra del líder natural del Centro Democrático.
Mientras la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá había dictado 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal, el Tribunal Superior de la misma ciudad dejó absuelto al expresidente de estos delitos.