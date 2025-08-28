“No merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea”; el curioso ataque de Uribe a Petro

La jueza Sandra Heredia —encargada del caso contra Álvaro Uribe Vélez— ha recibido decenas de críticas. Sin embargo, las que llamaron la atención del presidente Gustavo Petro fueron las que recibió Heredia de parte de académicos de la Universidad Externado de Colombia —alma máter del jefe de Estado—.
Esta mañana, el mandatario publicó un mensaje defendiendo a la jueza. Sin embargo, la respuesta del expresidente Álvaro Uribe tomó por sorpresa a varios. Esto fue lo que pasó.